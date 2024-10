El poder de la división.

Por: Francisco Flores legarda

La división de poderes está en una severa crisis de solo concentrar el poder, por la presidente y los lacayos de MORENA, desde mi juventud, estudiante de derecho, al margen de que era parte de la vida del Estado Mexicano tenía el control casi absoluto de los actores políticos de manera gradual el PRI empezó a soltar la cuerda, durante el mandato de López Portillo, con esa mano izquierda de Federico Reyes Heroles un gran nombre de Estado que logro impulsar un abanico de democracia en nuestro país. Siendo secretario de gobernación logro abrir las puertas a los partidos de oposición, quienes realmente solo eran confesionarios no representaban una fuerza política con fuerza para enfrentar al partido en el poder.

Los ministros, magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial no solo enfrentan la desaparición de la División de Poderes consagradas en la Constitución, es decir; “Por estas circunstancias lo que se está viviendo un clara destrozo al Poder Judicial”.

Los funcionarios judiciales han sido engañados una y otra vez, dando esperanzas de buscar una solución, por el contrario, ya están en su Kermes, jugando a la tómbola que ni hace saben jugar, hasta las bolas casi se les caen. Seria mejor las cartas, gritar, “la muerte el borracho, el soldado y demás, al bote bolado, a las carreras de costales, entre otros juegos infantiles”. No he salido de mi asombro de como ver en la Cámara de Senadores, se haya convertido en un circo de una pista, ni siquiera el circo romano, en donde se enfrentaban hombres sin piedad. Aquí los legisladores de Morena se cansaron de revisar que a tómbola estuviera vacía y que no hubiera truco en el depósito de las bolitas, ya que darse cuenta AMLO perdón la presidente, le daría no un manazo, sino una buena zurrada de chicotazos.

Morena olvida que, gracias a Federico Reyes Heroles, fue parte y con sus ideales permitieron el registro del Partido Comunista Mexicano (PCM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), lo que se tradujo en una mayor pluralidad y en la ampliación de la participación política de las minorías. El pensamiento del ideólogo mexicano quedó plasmado en sus obras, entre las cuales destacan El papel del Estado en el desarrollo económico (1952), La Iglesia y el Estado en México: cincuenta años de revolución (obra colectiva, 1960), La nacionalización de la industria eléctrica (1962) y su libro El liberalismo mexicano, considerada su obra cumbre. Una de sus mayores aportaciones fue el planteamiento de los conceptos de Liberalismo Social y Liberalismo Mexicano; sustentados en las ideas liberales del siglo XIX, sobre todo en el romanticismo liberal, de ahí que su visión haya contrastado con un sistema individualista. Reyes Heroles tuvo clara, desde siempre, la importancia del bienestar social como elemento crucial para el desarrollo pleno de la política liberal. En el partido en el poder se les ovida que tambien en los tiempos más dura de intervención del estado ante el país, hombres se preocupararón de situación que viviamos. Es de decir, no todo los de atrás era el paso corrupto y toda la cantalena que repite, ahora la presidente continua con los mismo.

Lo anterior constituyo un avance crucial hacia la democracia de un sistema hegemónico y rígido, que tardaría años en concretar una verdadera pluralidad de las ideas políticas. La importancia de esta Ley radica en tres factores fundamentales: 1) en ella los partidos políticos fueron definidos como entidades de interés con igual derecho a acceder a los medios de comunicación, 2) estableció la validez de sus registros conforme a los resultados electorales y 3) amplió el número de representantes en la Cámara de Diputados de trescientos a cuatrocientos —donde trescientos son elegidos por mayoría relativa y cien con base en el principio de representación proporcional. Esto le pertenece a Reyes Heroles del dentro del PRI, se le entrego a la sociedad, pero al final se pervirtio el poder por todos lados.

Como ya lo he expresado desde mi trichera seguire aportando ideas, para que el Poder Judicial no un trato digno, sin que se respete su autonomia ante la División de Poderes casi deztrozada por Morena.

