El denominador literal.  de Rusia México y Venezuela.

G. Arturo Limón D.

En algebra se suele emplear este término para indicar lo que sería el divisor, de cada uno de estos numeradores aquí citados, es decir el divisor literal de Rusia, México y Venezuela es común y se llama Estados Unidos de América USA.

VEAMOS EL ¿POR QUɨ?

RUSIA; desde el revolución del Maidan instigada por la neoconservadora de Washington Victoria Nuland en 2014 para derrocar al presidente ucraniano legítimamente electo Viktor Yanukovich e imponer a su marioneta de apellido Zelenzky un actor de época monto y menor capacidad de estadista, que ha llevado en inadecuada a la Republica deUcrania a la debacle y vergüenza total, sirviendo como ariete bélico de la OTAN y esencialmente de Estados Unidos para pretender debilitar a Rusia a traes incluso de aslatar su territorio pretendiendo prisioneros para canjear, con Rusia que domina ya buena parte de lo que fue su territorio hasta febrero del 22 ridículo argumento, porque no le será posible ver eso y si puede de seguir las instrucciones o mandatos que él mismo ha solicitado de usar el armamento del que ya dispone provisto por sus mecenas bélicos Unión europea o “europilla” como diría el genial Profe de Relaciones Internacionales Jesús Lope Almejo, la OTAN y esencialmente Estados Unidos para atacar a Rusia, situación que de desencadenarse esta semna como puede ser en l a desesperación de Ucrania y la debacle d ela hegemonía nortemericana,pondrá lamundo alborde literalmente de uan conflageracion nuclear, no deseablepero con estos erreres muy probable.

Este es el primer caso de asedio a un país de 140 millones de habitantes y 17 millones de kilómetros cuadrados, con riquezas como gas, bosque petróleo, tierras preciosas y raras entre muchas cosas, razón del apetito capitalista que le asedia. Hasta aquí Rusia y su resistencia ante el imperio americano que debemos de decirlo esta de caida.

MEXICO

Un país al que ese mismo imperio que construyó Estados Unidos con el oro de California que ya se explotaba por los sonorenses en 1842, por el petróleo que unos años después haría potencia petrolera de Texas y otro estados de la hoy Norteamérica sin contar con toda la riqueza agrícola de las planicies agrícolas verdaderos graneros y fuente de abasto carnicol para el abasto del país.

Así las cosas la historia entre los países nace asimétrica cuando nos invaden con 21 millones de habitantes en el 46 cuando solo teníamos nosotros 7 y nos despoja del 54 % de nuestro territorio. Más de dos millones 400 mil kilómetros cuadrados.

De ahí comenzamos y ¿hoy como estamos?

Y la codependencia actual en un tratado de libre comercio, México , Estado Unidos y a Canadá firmado como preludio de una pretendida anexión choca hoy con la gallarda posición de un mandatario que reaviva la memoria cívico despues de la amnesia patriótica del periodo neoliberal del PRIAN mas remilgos del PRD, así que la intromisión del loobista perdón embajador Ken Salazar es entendible defiende los intereses de sus patrones igual que lo hacen senadores norteamericanos desde su espacios de poder .

Así las cosas entramos a un mes patrio en México, que va requerir patriotismo y compromiso de los diversos actores ante el asedio norteamericano, que viene por lo que aún cree es suyo, sin darse cuenta que aquí el Pueblo ya despertó y está en acción. Veremos y diremos, pero algo que de claro ya Estados Unidos dejo de tener la potestad en los espacios de poder que la ilegitimidad de Calderón le permitió y la tibieza de Peña Nieto y ni qué decir del entreguismos de Miguel de la Madrid y Salinas otorgaron además del desmantelamiento del otrora poderoso PRI valladar parcial de sus apetitos que murió con el sacrificio de su candidato Colosio y el arribo del hijo de Yale de apellido Zedillo, así como la caricatura encarnada del presidencialismo en Fox.

Hoy son toros tiempos dentro y fuera de México y el interregno de este mes septembrino será difícil esperemos que no cruento.

VENEZUELA

En 1998 el comandan

El 6 de diciembre de 1998, hace ya casi 26 años, Hugo Rafael Chávez Frías ganaba con claridad las elecciones presidenciales y abría una página nueva en la historia de Venezuela.

Aquella era una Venezuela castigada por la corrupción, la pobreza y la desigualdad.

“Un fracaso militar, un éxito político”: 2 visiones opuestas del golpe de Estado fallido que creó la figura de Hugo Chávez en ese momento el nuevo presidente llegaba al poder con la promesa de una república refundada que regeneraría la política y lograría la tan deseada justicia social.

¿Cómo triunfó Chávez?

Los venezolanos decidieron confiar en Chávez, un joven mando militar que había saltado a la fama como líder del golpe de Estado que en 1992 intentó sin éxito derrocar a Carlos Andrés Pérez.

Su mensaje televisado al país al poco de fracasar la rebelión, cuando anunció que su movimiento bolivariano no había alcanzado sus objetivos “por ahora” fue en realidad, según escribió entonces Gabriel García Márquez, “el primero de su campaña electoral”.

Tras ser indultado en 1994 por el presidente Rafael Caldera, Chávez, con corbata y ya sin uniforme militar, compitió en las urnas 6 años después y barrió.

Despeus gobernó con un modelo d e inclusión trayendo a los que nadie veía a la escena social e incorporándolos a la vida pública, su esfuerzo fue tal que no solo lidero a Venezuela sino a Sur América creando en 2004 la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América el ALBA como una antítesis a los tratados norteamericanos como el ALCA en la región, su gobierno persistió hasta su cuestionada muerte en 2013, desde donde Nicolás Maduro Moro le sucedió, lo que hoy sucede con él es historia contada, le invetaron en 2019 un fraude e impuso casi como en Mexico un Cldeoncito de nombre Juan Guaido ne uan laza, Calderas recordaran que aprecio desde la puerta trasera de San Lázaro y cacho la banda presidencial dela mano de Fox mientras George Bush padre aplaudia en el mezzanine del Congreso mexicana creyendo que al fin se haría de nuestro petróleo, y ahora dicen que Maduro no gano y no muestran el señor Raymundo Gonzales las actas, ni dan la cara él y su representante Corina Manchada quien actua como su patrocinadora, promotora o gestora para el imperio decadente, hay que reiterarlo, de los Estados Unidos de esta presidencia que de ganarse, sea como sea esperan, les dé potestad de más de 320, mil millones de barriles de petróleo que son de Venezuela y es bueno decir, no serán de ellos ya, LOS TIEMPOS CAMBIARON,HOY LO BRICS, CHINA Y OTROS ACTORES COMO LA MISMA RUSIA TAMBIEN TIENEN LA PALABRA.

