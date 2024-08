Diputada independiente acusa violencia política de Morena: “Han hecho de mi vida un infierno”.

Proceso

Por Juan Carlos Cortés

La legisladora, quien renunció a la bancada de Morena, alegó entre lágrimas y gritos que no la dejaron participar en el debate sobre la reforma judicial por no pertenecer a una fracción parlamentaria y, en su reclamo, dijo que está “hasta la madre”.

Mientras los legisladores se ponían de acuerdo en Comisión de Puntos Constitucionales para la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, la diputada Susana Prieto, entre lágrimas y a gritos acusó que no la dejaron participar en el debate porque no pertenece a ninguna fracción parlamentaria.

Durante su reclamo, la legisladora dijo que está “hasta la madre” y acusó que los legisladores de Morena han hecho de su vida “un infierno” luego de renunciar a ese partido por defender los derechos de los trabajadores.

“Entonces ellos me quieren obligar, obligar a que yo me afilie a otro partido político o que me vaya a otra facción parlamentaria para poder hacer uso de la palabra. Me quitaron. Me dijo Juan Ramiro Robledo que fuera a la JUCOPO a poner mis intervenciones.