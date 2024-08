En secundaria enseñarán inglés… con textos en español; nuevos libros no incluyen ejercicios.

Excélsior

Laura Toribio

Los libros de texto con los que contarán los estudiantes de secundaria carecen de ejercicios que permiten que puedan desarrollar habilidades para escuchar o hablar ese idioma.

Textos informativos en ¡español! —nada de listening o prácticas de speaking— será la nueva forma en la que los estudiantes de escuelas secundarias públicas deberán aprender inglés.

Con la eliminación de los libros de texto exclusivos para inglés que antes la SEP compraba a editoriales, los alumnos tendrán que conformase con algunas páginas, incluidas en el libro de lenguajes, para aprender la lengua.

Te esperas unas lecciones de aprendizaje de inglés como se aprende una segunda lengua, con vocabulario, con listening, con estructuras gramaticales, con prácticas de lectura, con prácticas de oralidad o speaking y pues no, no hay nada de eso, qué es lo que hay, pues hay textos informativos en español, con referencia a la lengua inglesa a nivel historia, la historia de la Reina Isabel, las tradiciones y culturas de algunos países que tienen esta lengua, muy poco, prácticamente unas pinceladas de algunas frases sueltas, de algo de vocabulario”, advirtió la doctora en Pedagogía, Irma Villalpando.

En el pasado, la SEP publicaba planes y programas de estudio, a partir de los cuales las editoriales hacían los libros. Tras someterse a dictamen eran incluidos en un catálogo del que los docentes de inglés podían elegir.

Sin embargo, hace unos meses, la SEP decidió que ya no compraría los libros a las editoriales y mejor los haría.

Primero se dijo que se iban a sustituir, pero estos no son una sustitución. Esta es una sección, como un capítulo y que no tiene luces, ni ningún acercamiento, a como se aprende inglés, entonces los niños de escuelas públicas, de secundarias públicas no van a recibir los libros que antes recibían porque ya no se compraron y van a recibir estos libros que no enseñan inglés, se aprende otra cosa, cultura, historia, pero no se aprende inglés y la pregunta dónde van a aprender inglés, qué material van a tener”, cuestionó.