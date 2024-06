“Fuerzas armadas, listas para tener comandanta suprema”

fuente: excesior

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que las Fuerzas Armadas están preparadas para tener a una mujer como Comandanta Suprema, en la persona de Claudia Sheinbaum, quien gobernará el país a partir del 1 de octubre.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que sin las Fuerzas Armadas no hubiera podido avanzar en su Administración.

“Sí, sí. Mi opinión es que se avance más, se avance más”, indicó en el Salón Tesorería.

“Han sido muy buenos los resultados. Yo no hubiese podido avanzar como lo hicimos sin el apoyo de las Fuerzas Armadas”, puntualizó.

Apuntó que Sheinbaum Pardo llegará a la Presidencia de la República muy fuerte a raíz de los resultados de las elecciones del domingo 2 de junio, y destacó además la lealtad de las Fuerzas Armadas.

“Además son muy leales, disciplinados, tanto en la Marina como en la Defensa., Yo no he tenido ningún problema, nadie me dice ‘no estamos de acuerdo’ o “déjeme ver porque no vaya a ser que no les guste a oficiales, a la tropa’, no, no”, lanzó.

“Es comandante Supremo el presidente y son muy leales, muy disciplinados, por eso es un Ejército distinto y a Claudia la conozco muy bien, no es tolerante a la indisciplina y al autoritarismo y a la deshonestidad, no acepta eso”, externó.