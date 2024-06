La inteligencia versus la ignorancia.

Por: Francisco Flores Legarda.

Por lo pronto, la etapa de las elecciones ya paso, ahora siguien los reclamos, la culpas, el extremo poder que suma MORENA, la oposición destrozada y dividada, ningun logro convencer a los ciudadanos. Estamos en una etapa no de reconciliación, pero si del reparto del porder. El partido del presidente tiene una tarea, como cuando la asumio el PRI durante 70 años. Tienen la tarea de acomodar las piesas de que le otorgo la ciudadania, ahora les falta como arman el rompecabezas. Todo a su tiempo.

Los pártidos de oposición en la esclavitud política sus lideres y asesores, no covencieron a los ciudadanos, tuvieron temor a tomar ortro camino. Pero los dueños de los partidos ya se repartieron parte del pastel que les toco. En especial las sobras del Congreso de la Unión.

Ya hay mucho analisis en las “mesas de analisis” de los periodistas e intelectuales, muchos callaran, otros talvez reconozcan como detonar el nuevo entorno politicos. Espemos que no dejen de asumier la critica del Estado Mexina, sin callar, siempre con la voz en alto, desde luego los ciudadanos tenemos que estar atentas a los compromisos que nos prometieron.

A otra cosa mariposa.

Si la modernidad consiste en que, en lugar de apedrear lo que no se entiende (y, por tanto, es “diferente”), ahora se usan los tuits y los dislikes, el mundo avanza. De la lapidación a la hoguera, de ahí al cadalso, luego al paredón seguido del exilio y los pogromos, después los campos de concentración, las aldeas estratégicas. Más acá los muros, los agentes de migración, votre papiers, s´il vous plait.

Las redes sociales no bastan para “depurar” la nueva raza aria entronizada: la ignorancia. El sistema sigue necesitando la violencia de las instituciones estatales para “completar” las razzias. Desconozco si la aversión a lo diferente estaba en el ADN del Big Bang fundacional del universo, pero la ignorancia siempre ha perseguido y atacado al conocimiento y a su posibilidad: la inteligencia.

Pudiera decirse que las redes tienen los gobiernos que se merecen. Pero aún ahí hay resistencia y rebeldía. No falta quien no siga al flautista del trending topic y elija la reflexión, el análisis, la duda, el cuestionamiento. Una minoría arrinconada y abrumada por influencers y otros cretinos que descubren que la estupidez también conquista fama y reconocimiento social. Pero el potencial de las redes sociales es también su límite: la fugacidad lleva de la nariz los focos de atención y detenerse no es posible si se quiere estar al día. El peor enemigo del escándalo es el escándalo que le sigue casi inmediatamente.

Los medios tradicionales de comunicación son arrastrados por la borrachera virtual. Casi la totalidad de la prensa escrita no hace sino reciclar lo que es moda en las redes, pero por más que se esfuerce sigue estando a la zaga. Sigue pendiente llenar el vacío de una prensa que investigue, provoque la reflexión, alimente la inteligencia y aliente el conocimiento.

A su modo, y con poderosa tecnología, el sistema combate a la realidad de la mejor forma: creando una alterna y atrayendo a ella la atención y la energía de la gente-gente. Se mira y califica, positiva o negativamente, a los gobiernos por su popularidad virtual, no por sus decisiones, ni por sus actos, ni por la manera en que afrontan los imprevistos. Así, malos gobiernos triunfan en las “benditas redes”, aunque la realidad real se empecine en marchar hacia el abismo. La realidad virtual cubre con pudor al rey desnudo, y el tirano se presenta como demócrata, el reaccionario como transformador, el imbécil como inteligente y el ignorante como sabio.

Pero no sólo. El sistema ha redescubierto que la cacería de diferentes tiene seguidores. Y dichos y sentencias de personajes como Trump, Bolsonaro, Macri, Moreno, López Obrador, Ortega, Piñera, Putin, Macron, Merkel, Tsipras, Johnson y (ponga el nombre de su elección), provocan alaridos de aprobación en las redes sociales. Así se dictan sentencias y condenas que escandalizarían a alguien con un mínimo de decencia, y que no se quedan en declaraciones. La migra, los minutemennorteamericanos y la guardia nacional mexicana cumplen la condena dictada contra los migrantes, y los “radicales de izquierda que, para mí, no son más que conservadores”, son advertidos por la violencia en el mundo.

El tirano aborrece la inteligencia. No sólo porque le cuestiona y desafía, también y sobre todo porque carece de ella y, al serle inalcanzable, la proscribe y persigue. Temed al Mandón hábil y taimado, pero temed dos veces al que es ignorante, porque la ignorancia deshumaniza por consenso y esclaviza. Y no son pocas veces en las que la esperanza ingenua no es sino el ropaje amable de la ignorancia.

La ignorancia siempre tendrá más seguidores que la inteligencia y el conocimiento. No sólo porque es más fácil, también porque la ignorancia nunca pasará de moda y siempre será popular y atractiva.

La ignorancia es más rentable que la inteligencia y el conocimiento, y más barata.

La ignorancia es la madre de la cobardía, de la traición y del olvido.

El tirano siembra y cultiva la ignorancia. El ignorante siempre necesitará un pastor que le guíe. El tirano, un rebaño que lo siga.

La inteligencia es fruto cuando se engrandece con el conocimiento. Y nunca se sacia, aún cuando abreve en otras.

Con el conocimiento, la inteligencia descubre que el tirano no es sólo innecesario, también que es perecedero. Su fecha de caducidad es la misma que la de la paciencia del esclavo.

La inteligencia no muere, no se rinde. Si acaso se esconde y espera el momento de convertirse en escudo y arma. En los pueblos zapatistas, en las montañas del sureste mexicano, a la inteligencia transformada en conocimiento le llaman también “dignidad”.

*Archivos del EZLN, Partido del Pueblo, entrevistas de Lucio Cabañas.

