“El campo chihuahuense no olvida que Morena lo traicionó”: Mario y Daniela desde Camargo y Aldama

Mario Vázquez y Daniela Álvarez, candidatos al Senado por la Coalición “Fuerza y Corazón X México” (PAN, PRI, PRD), estuvieron en los cierres de campaña de los candidatos locales y federales de Aldama y Camargo donde aseguraron que desde la Cámara Alta defienden a Chihuahua y verán por el regreso de los programas de fomento al campo y la producción agropecuaria.

El candidato Mario Vázquez dijo que su objetivo es defender a Chihuahua, porque ha sido abandonado por el gobierno federal de Morena. “Lo cierto es que el campo está abandonado. En los momentos más álgidos de la lucha por el agua ellos nos abandonaron y en vez de defender a los chihuahuenses, echaron la fuerza pública contra inocentes acabando con la vida de Jessy y encarcelando injustamente a cuatro campesinos”.

Recordó que como ahora, entonces ningún político de Morena alzó la voz en defensa de los agricultores de Chihuahua porque el gobierno federal no quiere a Chihuahua, no entiende al norte y su cultura del esfuerzo y del trabajo.

Dijo que los de Morena prometieron no mentir, pero que mintieron al decir que los pobres serían primero, porque son los más vulnerables los que han padecido más la falta de atención, “es su modelo, al igual que los gobiernos a los que admiran, admiran al gobierno de Venezuela donde también dijeron que primero los pobres, y ahora su gente camina por las carreteras de nuestro estado huyendo de la hambruna de su país”, por eso invitó a que este 2 de junio voten en libertad.

Daniela, por su parte hizo un recuento de los programas y apoyos que Morena le ha arrebatado a los mexicanos, no solo en materia agropecuaria con la desaparición de programas de apoyo a productores, sino también la desaparición de las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, que a ella, como madre soltera, le fueron en su momento de gran apoyo para poder salir adelante.

También recordó que este gobierno federal le ha robado la paz a los mexicanos con su estrategia de “abrazos y no balazos”, donde los abrazos se los llevan los delincuentes y los balazos la gente de bien y trabajadora.

“Además ha sumergido al país en una crisis de salud, porque no le ha apostado por la mejora del sector, y ahora no hay medicinas, no hay hospitales ni personal para atención adecuada”, en este sentido recordó que en el estado de Chihuahua se ha salido al quite, gracias a que su gobierno, rascándose con sus propias uñas.

Por eso también pidió que este domingo todos salgan a votar con amor por Chihuahua, porque “en Chihuahua no nos rajamos, porque somos valientes. Y con esa valentía que nos caracteriza a los norteños, saldremos a votar con valentía y sin miedo”.

En los cierres de campaña estuvieron presentes, en Aldama: Sadra Galindo, candidata a alcaldesa; Pablo Sosa, candidato a síndico; Ismael Pérez Pavía, candidato a diputado local y Tony Meléndez, candidato a diputado federal. En Camargo estuvieron presentes: Jorge Aldana, candidato a presidente municipal; Maru Becerra, candidata a síndica; Arturo Zubía, candidato a diputado local y también Tony Meléndez, candidato a diputado federal.