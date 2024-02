Santiago Giménez: “Lo que estoy viviendo es un sueño”

as.com

Mauricio Torres MaTorres22

El delantero mexicano aclaró que se siente muy cómodo en el cuadro del Feyenoord.

Tras dejar al cuadro de Cruz Azul, el atacante Santiago Giménez rápidamente se convirtió en uno de los referentes del Feyenoord debido a la gran cantidad de goles que ya tiene en su cuenta personal. Ahora, el seleccionado nacional aclaró que se siente muy feliz y cómodo en su segunda temporada en la Eredivisie.

“Lo que estoy viviendo es un sueño, pero nunca me imaginé que se diera así, todo tan rápido, ya tenía algunos años que no había un fichaje a algún club europeo, llegar a la selección nacional mayor a los 19 años, estar en la mirada de otros equipos europeos, es algo que nunca, por ahí me habría pasado por la cabeza, o no tan rápido, ahora estoy viviendo un sueño y es mucho más de lo que hubiera esperado”, comentó el jugador en entrevista para TUDN.