En Monterrey se sienten superiores a Cruz Azul

fuente: adrenalina

El técnico Fernando Ortiz consideró que quizás Monterrey tiene un plantel más completo que Cruz Azul y apuntó que los Rayados tienen la misma presión que los otros tres clubes que están en semifinales del Clausura 2024 de la Liga MX.

“A nombres quizás sí, tenemos un plantel más completo, después en el terreno de juego, son 11 contra 11. Tenemos la misma presión que los otros que están en Semifinales. Los cuatro son instituciones emblemáticas de lo que es el país y lo tomamos con máxima responsabilidad. Somos un equipo que siempre aspira al campeonato y estamos en igualdad a los demás equipos”, comentó.

Por otro lado, reconoció no estar pensando en su futuro en dado caso de caer en Semifinales, además de confirmar la baja de Héctor Moreno y las reincorporaciones de Sebastián Vegas y Erick Aguirre.

“Estoy bien, no es algo que ronde en mi cabeza y me torture, esto es futbol. Si no llego a una semifinal me cuestionarían por no llegar a una. Sebi ya se incorporó y con posibilidades de competir. Erick también se incorporó y también tiene posibilidades para competir, solo quedó marginado Héctor y el resto está todo para poder competir el día de mañana.



Héctor tiene dos costillas fisuradas, por lo que entendí de los doctores lleva mínimo dos semanas, después veré la tolerancia al día por lesión. Mañana no estará contemplado por el tema de su fisura”, agregó.

Por último, Fernando Ortiz aplaudió la labor de su colega Martín Anselmi con los cementeros en apenas su certamen debut en el futbol mexicano.

“Martín ha hecho un trabajo importante en esta etapa con Cruz Azul, no solamente en lo táctico sino en lo anímico, se ve diferente este Cruz Azul al del semestre pasado. Bienvenido sea, hace más competitiva la liga en un DT que le gusta jugar diferente, también es lindo para los que estamos acá y poder descifrar para su equipo. Ha trabajado bien, los jugadores entendieron lo que quería y hoy está en una situación irreconocible”, culminó.