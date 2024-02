Reanudan servicio en guarderías

Luego del revuelo en medios de comunicación y redes sociales, la tarde de este miércoles por padres y madres usuarias de guarderías subrogado al IMSS, se notificó que sí tendrán el servicio con normalidad ya que se llegó a un acuerdo con las autoridades.

Fue durante el medio día que los usuarios fueron notificados sin previo aviso que no tendrían servicio debido a una falta de pago por parte del IMSS correspondiente a los meses enero y febrero 2024.

Ante el caos, el Instituto resolvió la situación y los directivos de más de 180 centros infantiles en el Estado de Chihuahua recibieron la factura correspondiente.

“Compañeros: Respecto al caso de la guardería mencionada, una de las madres usuarias del servicio subrogado del IMSS me informó que el problema quedó resuelto esta tarde que por tanto no habrá suspensión del servicio y en particular, por la cercanía familiar con otra usuaria, he corroborado que estarán recibiendo a los infantes de la forma acostumbrada. Este comentario con la finalidad de que no cunda la incertidumbre entre las familias del sector. Saludos”, se difundió en redes.

Las familias agradecen al Instituto la pronta respuesta ya que algunos son padres solteros, en otros casos trabajan ambas parejas y no cuentan con el apoyo de alguien más para el cuidado de sus hijos.