Continúa Gobernación Estatal con operativos; clausura 13 establecimientos

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, informó que durante la semana correspondiente del 15 al 21 de enero del año en curso, se realizaron un total de 283 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

Como resultado de dichas acciones, se realizaron 13 clausuras (1 en la ciudad de Chihuahua y 12 en Ciudad Juárez). Asimismo, se levantaron un total de 40 actas (20 en Chihuahua y 20 en Ciudad Juárez), y se completaron 9 decomisos (3 en Chihuahua y 6 en Ciudad Juárez).

Los establecimientos clausurados son los siguientes:

•Cantina “Salón Verde” por venta al exterior (Chihuahua).

•Restaurante “Taquería el Cometa” por permiso provisional vencido (Ciudad Juárez).

•Restaurante Bar “Contenedor La Chilanga” por permiso provisional vencido y no mostrar licencia (Ciudad Juárez).

•Licorería “Modelorama 73” por violación de giro (Ciudad Juárez).

•Tienda de Abarrotes “Los Gemelos” por permiso provisional vencido (Ciudad Juárez).

•Restaurante Bar “María Chuchena (cantabar)”, por hechos violentos, no contar con revalidación y no disponer de personal capacitado para dar seguridad (Ciudad Juárez).

•Licorería en tienda de autoservicio “Chi Six Municipio Libre” por permiso provisional vencido y no mostrar licencia ni revalidación (Ciudad Juárez).

•Restaurante Bar “Dubai” por operar fuera de horario (Ciudad Juárez).

•Tienda de abarrotes “Mi Ranchito Modelorama” por violación de horario (Ciudad Juárez).

•Restaurante Bar “Old Mesa” por operar fuera de horario (Ciudad Juárez).

•Restaurante Bar “Tequila Frogs (open)” por operar fuera de horario (Ciudad Juárez).

•Restaurante Bar “Cocina Amore Restaurante” por permiso provisional vencido y no contar con licencia (Ciudad Juárez).

•Licorería en tienda de autoservicio “Super Six los socios” por permiso provisional vencido, no mostrar licencia y revalidación (Ciudad Juárez).

Los decomisos fueron:

•Bebidas caducas a la venta en licorería en tienda de autoservicio “Bodega Aurrera Industrias Norte” (Chihuahua).

•Bebidas caducas a la venta en licorería en tienda de autoservicio “Wal-Mart Supercenter” (Chihuahua).

•Bebidas caducas a la venta en licorería en tienda de autoservicio “Wal-Mart Supercenter Fuentes Mares” (Chihuahua).

•Botellas sin marbete en Restaurante Bar “Cocina Amore Restaurante” (Ciudad Juárez).

•Botellas sin marbete en licorería en tienda de autoservicio “Super Six los socios” (Ciudad Juárez).

•Botellas sin marbete en restaurante “La Cabaña” (Ciudad Juárez).

•Botellas sin marbete en cantina salón de baile y centro nocturno Afro Bar” (Ciudad Juárez).

•Botellas sin marbete en centro nocturno “Las Viejas de Don Porfirio” (Ciudad Juárez).

•Botellas sin marbete en hotel “Motel Mi Kasa SA DE CV” (Ciudad Juárez).

El Gobierno del Estado reitera el compromiso de continuar con la implementación de acciones, operativos y supervisiones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, con el propósito de garantizar el cumplimiento del marco legal en la materia.