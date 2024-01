vamos a seguir exhibiendo corrupción de alcalde juarense: Diputados PAN

En una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de la casa de cambio Dollar 2Go, ubicada en el parque El Chamizal, las y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), denunciaron la falta de transparencia en el proceso de otorgamiento de permisos para la construcción y operación de este negocio.

Durante su intervención, el legislador juarense, Gabriel García Cantú, cuestionó cómo se realizó un contrato por un monto de 13 mil pesos, cifra que consideró insuficiente para el tamaño del inmueble, por lo que señaló que estos son actos fuera de la ley que favorecen indebidamente a los intereses del presidente municipal fronterizo y de sus allegados.

“Ojalá que el alcalde tenga los pantalones para aceptar los actos de corrupción que está cometiendo desde el municipio. Creo que ha sido, me atrevo a decirlo, la administración más corrupta que hemos tenido en Ciudad Juárez”, enfatizó García Cantú.

Por su parte, la diputada fronteriza, Marisela Terrazas, respondió al edil juarense, quien los criticó de no estar gobernando, por lo que le indicó que su rol se encuentra en la creación de leyes, además de garantizar la aplicación efectiva del recurso público. Por ello, subrayó existen diversas denuncias por la falta de transparencia en el uso de los recursos de los juarenses, pues recordó que existe una por la adquisición de artículos de limpieza por valor de más de 6 millones de pesos, la cual está vinculada a un ex funcionario del Gobierno Municipal, lo cual sugiere un acto ilegal y de favoritismo en su administración. Finalmente, indicó que las burlas y críticas que el edil emite hacia los legisladores panistas, no son dirigidas hacia ellos, sino a los juarenses, por lo que dijo que continuarán trabajando para evitar estas malas prácticas en la función pública.

“No se burla de nosotros, se burla de los juarenses, se burla de las malas acciones, de las ilegalidades, de la corrupción que está haciendo en su gobierno. Vamos a seguir señalando porque a los juarenses no les gustan los funcionarios corruptos ni rateros y vamos a seguir defendiendo a los juarenses”, expresó Marisela Terrazas.

Finalmente, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, respaldó el trabajo de los diputados panistas en Ciudad Juárez, resaltando el apoyo del partido a nivel estatal en sus esfuerzos por exponer la corrupción. Asimismo, hizo un llamado al alcalde para exigir acción y recursos a los diputados y senadores por Morena para que se atiendan temas clave de los cuales ha sido omiso, como la migración, al tener una crisis humanitaria en la frontera sin que el Gobierno Federal brinde la atención necesaria en esta Juárez.

“Es deber legal y constitucional el tema migratorio porque no hay pies ni cabeza en la estrategia y al final quien está saliendo al frente es el Gobierno del Estado. Urge que el alcalde de Juárez se pronuncie a nivel nacional sobre este tema. Es un alcalde que se ha escondido, es un alcalde que no da declaraciones, es un alcalde que no tiene un peso a nivel nacional, cuando esta frontera es la mayor frontera de México y tiene un alcalde que pareciera que le da miedo enfrentar los problemas de la ciudad frente al gobierno federal”, concluyó Alfredo Chávez.

En esta rueda de prensa, se contó con la participación de las y los diputados locales panistas, integrantes de la Fracción Edilicia del Ayuntamiento en Juárez, así como la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN en Juárez, Xóchitl Contreras, así como el líder estatal de Acción Nacional, Gabriel Díaz.