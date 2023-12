¡Inocente palomita! Como cuando parece broma y no lo es…

Excélsior

LUCERO CALDERÓN, NANCY MÉNDEZ, FERNANDA PALACIOS Y AZUL DEL OLMO

En este Día de los Inocentes, te compartimos algunas cosas que sí les pasaron a las celebrities aunque parecían ser una broma.

CAMBIÓ PAÑAL UN MES DESPUÉS

La actriz y socialité Paris Hilton cambió por primera vez el pañal a su hijo Phoenix a un mes del nacimiento del pequeño. Esto se dio a conocer en su programa Paris in Love, justo cuando su hermana Nicky fue a visitarla. Hilton confesó que le aterraba cambiarle el pañal al bebé que tuvo por medio de un vientre de alquiler y se animó a cambiárselo por primera vez, durante la visita de su hermana, asesorada por la nana, quien le dijo cuál era la parte trasera y frontal del pañal. El día del cambio de pañal Paris Hilton celebraba su cumpleaños.

¡VER PARA NO CREER!

El ufólogo Jaime Maussan desató una serie de reacciones en las redes cuando en septiembre se presentó en el Senado de la República con dos supuestos cuerpos no humanos encontrados en Nazca, Perú, y aseguró que la UNAM les había hecho las pruebas de carbono 14 que arrojaron que dichos cuerpos no humanos tenían más de mil años de antigüedad. Poco después la Máxima Casa de Estudios se deslindó de los dichos e interpretaciones de Maussan y los científicos de México y de distintas partes del mundo se burlaron de él.

PURA MENTIRA

Fue en abril cuando Heart On My Sleeve sorprendió a todos por una colaboración musical soñada: Drake y The Weeknd juntos. La canción se colocó en las plataformas de streaming y se volvió viral, los fans estaban encantados… pero, ¡oh sorpresa! La casa discográfica de ambos pidió que se quitara de todos lados pues eso nunca había sucedido. El usuario de TikTok Ghostwriter977 había creado el tema gracias a la inteligencia artificial, que hizo “cantar a los intérpretes” una letra nueva sin necesidad de pedir permiso. Éste fue el primer caso viral de un tema musical creado por IA, y aunque parecía una broma, fue completamente real, poniendo el reflector sobre lo que esta tecnología era capaz de hacer y, poner a pensar, la manera de proteger a los artistas de este tipo de creación.

NO ESTABA MUERTO, ANDABA DE VACACIONES

A mediados de este año, comenzó a difundirse la noticia de que el cantante José Luis Perales había fallecido, algunos sitios hasta citaban que su muerte se había dado a causa de un infarto, lo que rápidamente conmocionó al mundo del espectáculo.

Horas después él mismo decidió subir un video para desmentir su partida.

Hola, amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso y un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos. De repente, nos hemos encontrado con que alguien, con muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Pero estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte para todos”, compartió.

¡PAPAZOTE!

Bien dicen que para el amor no hay edades y para la paternidad, al parecer, tampoco.

El actor de 79 años sorprendió a la farándula con el anuncio de la llegada de su séptimo hijo, la pequeña Gia Virginia, a quien recibió en abril pasado junto a su novia, la productora Tiffany Chen.

¡Se siente fantástico! (Ser padre)!”, compartió De Niro a Today. Escuchen, me contaron ayer que Al Pacino acaba de tener un hijo también, y él es unos años más grande que yo, así que estamos bien. Dios lo bendiga, estoy muy feliz por él”, agregó entre risas.

De Niro es papá también de Drena (51), Raphael (46), los gemelos Julian y Aaron (27), Elliot (24) y Helen (11).

SUFRIÓ, PERO REGRESÓ

Una espectadora de la obra de suspenso 2:22, una historia paranormal, que se presenta en el Teatro Xola Julio Prieto, sufrió un ataque de pánico en plena función el 9 de diciembre pasado. La asistente comenzó a gritar y llorar, a tal grado, que la compañía tuvo que interrumpir su actuación para atenderla.

Aunque al principio algunos espectadores creyeron que era parte de la obra, cuando la función se detuvo y encendieron las luces de la sala, se percataron que no estaba fingiendo. Entre el público afortunadamente había un médico que acudió a su ayuda. Señaló que la mujer, de 32 años, tenía las manos contracturadas y que tenía un espasmo carpopedal, es decir, calambres intensos de los músculos en manos y pies: “Eso es muy característico en las crisis de pánico”, señaló el médico.

Fue apoyada por otra doctora y entre ambos le ayudaron a que recuperara su respiración, con una bolsa de papel, y sus movimientos, lo cual duró alrededor de 15 minutos. Después, pudo salir por propio pie apoyada por la doctora. No terminó de ver la obra, pero pidió al productor que la volviera a invitar para ver el final.

RÓMPETE UNA PIERNA

Cuando a un actor se le desea “buena suerte” o un “que te vaya bien” al abrir el telón de una función teatral, la frase común es “rómpete una pierna”.

Sin embargo, Lucero Mijares Hogaza tomó la frase un tanto literal en su debut teatral como protagonista del musical El Mago (The Wiz. Dos días antes de su función oficial de estreno, la joven de 18 años se tropezó en las escaleras del recinto y se fracturó el tobillo derecho. Incluso, sin saberlo, dio así una función. Tras una revisión médica y el diagnóstico, Lucero Mijares no desistió de abrir el telón.

El 9 de julio estrenó la temporada, apoyada por un monopatín y la pierna enyesada. Y así dio funciones durante seis semanas, hasta que pudo apoyar el pie.