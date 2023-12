Vinculación a proceso penal a imputado por homicidio de dos mujeres en Balleza

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvieron de un Juez de Control un auto de vinculación a proceso penal en contra del acusado de nombre Ramón M. C., al acreditar su probable responsabilidad en el homicidio de Gloria C. C. y Sally A. C.

La acusación a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, establece que el día 09 de septiembre del año en curso, en la comunidad de La Yerbabuena, Balleza, el presunto en compañía de otras personas armadas, privaron de la vida a las víctimas.

Derivado de los elementos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por esta representación social, el órgano jurisdiccional que atendió la causa penal resolvió la situación jurídica del imputado, la cual llevará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, el Juez de Control estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).