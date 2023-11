“Mis XV, Un Sueño Hecho Realidad” hará felices a 100 adolescentes

Mariana, de 15 años de edad, se encontraba en la escuela escuchando a su maestro cuando una mujer interrumpió la clase, ingresó al salón y la llamó por su nombre. En unos segundos le daría una gran noticia, tendría la quinceañera que siempre soñó y aparte sus papás no gastarían ni un solo peso por el festejo.

La adolescente es estudiante de la Escuela Secundaria Técnica 90 y habita en el fraccionamiento Riberas del Bravo con su familia formada por el padre, madre y tres hermanos, todos mayores que ella.

Mariana es una de las 100 niñas que obtuvo un lugar en el programa “Mis XV, Un Sueño Hecho Realidad”, organizado por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación.

“Al principio no podía creerlo, tenía tanta emoción que no entendía qué pasaba, me agarraron desprevenida, pero luego me alegré mucho porque sí soñaba con mi quinceañera, pues por problemas económicos mis papás no pudieron hacerme una fiesta en febrero cuando cumplí mis 15, aunque sí me celebraron con un pequeño pastelito, ahí en mi casa, solo con mi familia”, expresó.

Al llegar a su casa, Mariana le contó a su madre, quien se puso feliz, mientras que su papá le preguntó “¿estás bromeando mija?”.

La mamá de la jovencita está desempleada y el padre trabaja en una empresa donde maniobra maquinaria pesada; él es el único sostén de la familia.

Mañana jueves será el gran festejo donde 100 quinceañeras y tres varones festejarán su cumpleaños gracias al programa que emprendió la Dirección de Educación.

“Me siento muy feliz y nerviosa, me alegra mucho que estén haciendo esto porque muchas jovencitas como yo no tienen la oportunidad y recursos que necesitan para tener su fiesta de 15 años y se quedan tristes por no poder cumplir su sueño”, indicó Mariana.

La adolescente acudirá mañana con el vestido de sus sueños, uno de mangas caídas, color dorado y brillante.

El programa “Mis XV, un sueño hecho realidad” permite celebrar los cumpleaños de forma gratuita y está dirigido a todas las jóvenes que no cuentan con recursos económicos y que cumplen 15 años entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023.

El registro estuvo abierto durante varios meses con el objetivo de que las menores pudieran inscribirse y una vez que cerró la convocatoria, se llevó a cabo la selección de los vestidos que fueron elegidos por las festejadas, además les entregaron ramos, coronas y otros accesorios para su fiesta.

Como parte del programa, las 100 jóvenes y los tres adolescentes recibieron talleres de empoderamiento, a fin de motivarlos a que sigan estudiando y que cumplan su proyecto de vida como jóvenes profesionistas.

Aparte del festejo, la Dirección de Educación les dará becas de equidad social y los apoyará con rifas de insumos como laptops y otros aparatos que les sean de apoyo para realizar sus tareas.