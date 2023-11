Autoridades estatales celebran 113 aniversario revolucionario en Pascual Orozco

-Reconoce diputada Rocio Sarmiento a madre de héroe nacional.

En el marco de las Jornadas de la Conmemoración del Origen de la Revolución Mexicana, los tres poderes del Estado, sesionaron este domingo en el seccional Pascual Orozco, municipio de Guerrero, a efecto de conmemorar el 113 aniversario del inicio de la gesta armada de 1910.

En su discurso, la diputada Rocio Sarmiento Rufino, representante legislativa del distrito trece, dijo “nos hemos convocado una vez más en este sitio histórico para conmemorar el aniversario de la gesta heroica, mediante la cual, se encendió la llama de la Revolución Mexicana, misma que inflamó de coraje y valentía a los hombres y mujeres que, a sangre y fuego y liderados por el héroe de San Isidro, continuaron la batalla hasta poner sitio a Ciudad Juárez y, junto con las tropas de Francisco Villa, provocar la caída del dictador Porfirio Díaz el 10 Mayo de 1911, con el rendimiento de las tropas del Gobierno federal.

“Hoy, a diferencia de otras ocasiones en que se ha discursado abundantemente en este mismo espacio sobre Pascual Orozco Vázquez, me atrevo a poner por sobre su grandeza de héroe nacional, la grandeza de una persona, su madre, que actuó con decisión en un momento crucial que, de no haberlo hecho, otra sería la historia de la Revolución Mexicana, me refiero a María Amada Vázquez de Orozco, quien según cuenta Ignacio Herrerías, corresponsal de guerra, al enterarse que varios levantados en armas se estaban retirando y dijo a su hijo: “cuidado como tú haces lo mismo que esos sinvergüenzas. Tú cumples tu palabra, o no vuelves a decir que soy tu madre”, recordó la legisladora.

Por otra parte, en representación de la Gobernadora Constitucional de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, el Subsecretario de Gobierno, Óscar González Luna, señaló que con el lema Reforma, libertad y justicia, Pascual Orozco esparció el fuego de la Revolución en Nuestro país, logrando tener una gran presencia en todo el estado de Chihuahua y diversas regiones de otros estados; Pascual Orozco asumió con una enorme responsabilidad la carga que le tocó llevar dentro del Movimiento Revolucionario, por lo que recocemos en él, a un extraordinario ciudadano chihuahuense que dio lo mejor de sí para construir una mejor patria.

Dijo que en el inicio de la Revolución Mexicana hubo muchas chispas, pero que la llama se incendió en San Isidro, hoy Pascual Orozco, ya que el pueblo se levantó en armas el 19 de noviembre de 1910 y este movimiento fue el que tuvo una mayor continuidad, pues no solo logró crecer y consolidarse, sino que llegó hasta la caída de los porfiristas en la toma de ciudad Juárez.

Posteriormente se llevó a cabo una guardia de honor en la escultura de Pascual Orozco; seguido del encendido de la llama, ubicada a un costado del “Mural una sola Llama”,

Se dieron cita a la celebración, la Presidenta del Congreso diputada Adriana Terrazas Porras, Myriam Hernández Acosta, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; diputadas y diputados locales; Carlos Comadurán Amaya, Presidente Municipal de Guerrero; Oscar García Almuina, Presidente Seccional de Pascual Orozco; autoridades civiles, militares, seccionales y ejidales así como ciudadanos del heroico pueblo de Pascual Orozco.