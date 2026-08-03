Tasa de homicidios cae a 21.4 por cada 100 mil habitantes.

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El Inegi reportó que el año pasado 27 mil 989 personas fueron asesinadas en México, cifra menor a la registrada en 2024.

La tasa de homicidios en México cayó a 21.4 por cada 100 mil habitantes en 2025, con lo que retomó su tendencia descendente tras el repunte registrado en 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El índice del año pasado se redujo respecto al 25.6 registrado en 2024, según los datos actualizados del organismo autónomo, y también fue menor al de 24 registrado en 2023, al de 26 en 2022, al de 28 en 2021 y al de 29 de 2018, 2019 y 2020, su nivel más alto en la historia, registrado durante la primera parte de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Además, el organismo presentó una disminución anual del 18 por ciento en la cifra absoluta de asesinatos en 2025, cuando reportó 27 mil 989 frente a los 33 mil 550 de 2024.

Las cifras son menores a los 33 mil 550 de 2023, los 33 mil 287 homicidios de 2022, los 35 mil 700 de 2021 y a los 36 mil 773 de 2020, los 36 mil 661 de 2019 y los 36 mil 685 de 2018, los tres años con más homicidios en la historia de México.

Mientras que los datos del Gobierno provienen de las carpetas de investigación de fiscalías, las estadísticas del Inegi, un organismo autónomo, surgen de los registros administrativos de defunciones de los estados, incluyendo 321 oficialías del Registro Civil, 105 servicios médicos forenses y 236 agencias del Ministerio Público.

Asesinatos por género y por región

Por género, hubo 38.4 homicidios por cada 100 mil hombres, una disminución respecto a 2024, cuando la tasa fue de 46.

Mientras que en el caso de las mujeres, hubo 4.7 asesinatos por cada 100 mil, menor a la tasa de 2024 que fue de 5.6.

Los estados con mayores tasas de homicidios por 100 mil personas fueron Colima (89), Morelos (58), Sinaloa (57), Baja California (55), Sonora (54) y Chihuahua (53).

En contraste, los estados con menores índices fueron Yucatán (2), Coahuila (3), Chiapas (7), Querétaro (7), Durango (6), Tamaulipas (8), Tlaxcala (9), Hidalgo (9) y Ciudad de México (9).

En cifras absolutas, los estados con más asesinatos fueron Guanajuato (3 mil 249), Chihuahua (2 mil 106), Estado de México (2 mil 575), Baja California (2 mil 95), Chihuahua (2 mil 305) y Sinaloa (mil 805).

Y aquellos con el menor número de homicidios fueron Yucatán (42), Campeche (97), Durango (108), Coahuila (109) y Tlaxcala (139).

Siete de cada 10 homicidios, el 70.8 por ciento, ocurren con agresiones por armas de fuego, seguidos por armas u objetos punzocortantes (9.4 por ciento).

La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene el compromiso de disminuir la violencia en el país a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, y ha reportado una reducción del 48 por ciento en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), había prometido que terminaría su sexenio en 2024 con una reducción del 20 por ciento en los homicidios que se registran cada año en comparación con 2018.

Sin embargo, hasta el 1 de octubre de 2024, cuando concluyó su mandato, se habían asesinado a un total de 199 mil 619 personas, un promedio de 94 por día, la cifra más alta en la historia reciente del país.

Con información de EFE