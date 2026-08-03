Conoce los 19 lactarios que el Gobierno Municipal pone a disposición de las madres y sus hijos.

-El Municipio cuenta con 17 lactarios fijos y dos unidades móviles para promover la lactancia materna en espacios seguros, privados e higiénicos.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) fortalece las acciones para promover la lactancia materna mediante una red de 19 lactarios en operación, integrados por 17 espacios fijos y dos unidades móviles, distribuidos en distintas dependencias municipales y otras instituciones.

Estos espacios están diseñados para brindar a las madres un lugar seguro, higiénico, cómodo y privado donde puedan amamantar, extraer leche materna o realizar el cambio de sus bebés, favoreciendo así la conciliación entre la vida familiar, laboral y personal.

Los lactarios cuentan con mobiliario básico, tomas de corriente y condiciones adecuadas que garantizan la privacidad y comodidad de las usuarias y sus hijas e hijos.

Actualmente, los espacios se encuentran ubicados en:

IMPLAN, Edificio Eloy S. Vallina (6º piso) – Av. Ind y Victoria, Centro. 9:0 a 15:30 hrs. Dirección de Desarrollo Económico y Comp- Escorza 2307, Obrera. 9:00 a 15:30 hrs. Centro Deportivo Tricentenario – Av. Homero 3300. Horario: 9:00 a 15:30 hrs. IMPE – Sena 1100, Alfredo Chávez. Horario: 9:00 a 15:30 hrs. CDC Palacio Municipal – Libertad 209, Zona Centro. Horario: 9:00 a 15:30 hrs. Dirección de Obras Públicas – Presa Chuvíscar 1108. Horario: 9:00 a 15:30 hrs. Gimnasio del Deporte Adaptado – Jaime Almeida S/N. Horario: 8:00 a 19:00 hrs. IMPAS – C. 4a 2007, Bolívar. Horario: 9:00 a 15:30 hrs. UAVI Norte – Av. Homero, Revolución. Horario: 9:00 a 20:00 hrs. Dirección de Desarrollo Rural – C. 4a 3610, Santa Rosa. Horario: 9:00 a 15:30 hrs. Dirección de Desarrollo Humano y Educación – Avenida Juárez y calle Segunda Calle Ojinaga 300. Horario: 9:00 a 15:30 hrs. DIF Municipal – Av. Carbonel 4106. Horario: 9:00 a 15:30 hrs.} IMM – C. Libertad 1, 4to piso, Zona Centro. Horario: 9:00 a 15:30 hrs. UBR Villa Juárez – Emiliano Zapata 1504. Horario: 9:00 a 15:30 hrs. UBR La Esperanza – C. 120 1302. Horario: 9:00 a 15:30 hrs. CEDEFAM Punta Oriente Dos unidades móviles de lactancia (primer cuadro, Av. Libertad) – Horario: 8:00 a 18:00 hrs.

Es importante destacar que cada lactario permanece bajo el resguardo y administración de la dependencia donde se encuentra instalado. Por su parte, el Instituto Municipal de las Mujeres, funge como la instancia promotora de las políticas públicas en favor de la lactancia materna, además de brindar el acompañamiento técnico para la creación y adecuación de estos espacios tanto en instituciones públicas como en el sector privado.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan la salud materno-infantil, el derecho a la lactancia y la creación de entornos más incluyentes y amigables para las familias de Chihuahua Capital.