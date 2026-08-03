Participa SPyCI en edición especial de “Domingo Feliz” dentro de la campaña Kuira Bá Chihuahua.

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) participó como colaboradora en la edición especial de “Domingo Feliz, Kuira Bá Chihuahua” realizada en la Ciudad Deportiva, como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La jornada recreativa y cultural se llevó a cabo de 10:00 a 14:00 horas con una agenda dirigida a las familias chihuahuenses para promover el reconocimiento, el respeto, la inclusión y la valoración de la diversidad.

En esta ocasión participaron niñas y niños provenientes de los asentamientos Pájaro Azul, El Oasis y Díaz Infante.

El evento fue organizado por la Asociación Chihuahua Feliz, en coordinación con la SPyCI, que encabeza el secretario Enrique Rascón Carrillo.

“Cada espacio de convivencia es una oportunidad para reconocer la riqueza cultural de lo pueblos indígenas y fortalecer el respeto hacia su identidad”, expresó Rascón Carrillo en el evento.