Maru Campos preside Mesa de Seguridad en la ciudad de Cuauhtémoc.

La gobernadora Maru Campos encabezó esta mañana la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que sesionó en la ciudad de Cuauhtémoc con la finalidad de dar continuidad a las estrategias que se implementan en la región para garantizar la tranquilidad de las familias.

La reunión tuvo lugar en el Subcentro Centinela, donde en conjunto con autoridades de los tres niveles de Gobierno, la mandataria revisó el impacto de las acciones que se impulsan y que incluyen la atención a las causas, sobre todo primarias y secundarias, con programas de visitas domiciliarias y campañas preventivas.

Además se llevan a cabo operativos para inhibir actos delictivos, en un trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunado a lo anterior, se mantiene los esfuerzos para continuar la cobertura de las necesidades alimenticias y de salud de la población.

Para controlar la generación de violencia, se subrayó la importancia de concretar la instalación del C7 en Guadalupe y Calvo, que aún se encuentra pendiente por parte del Ayuntamiento.

El encargado de Despacho de la FGE, Francisco Sáenz, expuso los resultados más relevantes obtenidos durante el último mes, y destacó que a nivel estatal, solo del 27 de julio al 2 de agosto se contabilizaron 153 órdenes de aprehensión ejecutadas, 53 detenidos en flagrancia, 76 carpetas judicializadas y 23 sentencias condenatorias.

El funcionario detalló que en los 59 meses que lleva este Gobierno del Estado, en comparación con el mismo lapso de la anterior administración, se registra un incremento del 63 por ciento de carpetas de investigación concluidas y de órdenes de aprehensión ejecutadas, 163 por ciento de judicializadas, 37 por ciento con sentencia condenatoria y un aumento del 30 por ciento en detenidos en flagrancia.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, informó que durante julio se reportó la detención de 809 personas en toda la entidad. Además, en labores coordinadas con el personal de la Defensa Nacional, se localizó y desmanteló un inmueble, con material para elaboración de artefactos explosivos, en San Pedro de Chinatú, Guadalupe y Calvo.

Expuso que de 2021 a 2026, se ha obtenido una reducción del 44 por ciento de homicidios en todo el territorio estatal.

A la reunión también asistieron el alcalde de Cuauhtémoc, Humberto Pérez; Juan Carlos Portillo, fiscal de la Zona Occidente; Rafael Cavazos, director de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc; el general de Brigada de Estado Mayor, David López, comandante de la 42/a Zona Militar y el teniente coronel Pedro Hernández, comandante del 2do Batallón de Infantería.

Mayra Chávez, delegada para programas del Bienestar; Zaira Carrasco, titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración; Fernando Ávila, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.