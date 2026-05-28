Roberto Gil Zuarth acusa hostigamiento procesal y penal contra Maru Campos.

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Roberto Gil Zuarth, asesor jurídico de Maru Campos, afirmó en entrevista con Uno Noticias que la gobernadora de Chihuahua enfrenta una “intención sistemática de hostigamiento procesal y penal”, luego de que en una misma semana surgieran tres procedimientos relacionados con su gobierno y su persona.

Gil Zuarth explicó que la mandataria fue citada por la FGR como testigo por el caso de presuntos agentes extranjeros en Chihuahua, pero señaló que el citatorio no aclaraba qué información debía aportar ni el objetivo específico de la diligencia.

Durante la entrevista con José Cárdenas, Roberto Gil Zuart dijo que también se sumaron una denuncia de juicio político presentada por diputados de Morena y una audiencia relacionada con una denuncia del exgobernador Javier Corral por presunto secuestro.

El abogado y exlegislador Roberto Gil Zuarth, sostuvo que estos procesos abren varios frentes legales contra Maru Campos y buscan mantenerla “entretenida” y “acosada” con procedimientos de distinta naturaleza.

Defensa niega vínculo con agentes extranjeros

Afirmó que Maru Campos no gestionó, autorizó, acordó ni tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras en el operativo investigado por la FGR.

También señaló que, si la Fiscalía requiere información directa de la gobernadora, puede solicitarla por escrito con preguntas específicas.

El asesor jurídico adelantó que la defensa seguirá revisando todos los procedimientos abiertos y que acudirá a la audiencia relacionada con la denuncia presentada por Javier Corral.