Por qué el movimiento es clave para la salud y la felicidad de los niños.

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Melissa Hogenboom

Los niños son menos activos físicamente que antes. Los científicos están encontrando maneras prácticas y efectivas de animarlos a moverse más.

A nivel mundial, los niños son menos activos que antes. Esto podría tener consecuencias duraderas para su salud, según los científicos. Esta inactividad se produce en un contexto de creciente obesidad , con uno de cada diez niños y adolescentes que la padecen. El aumento del sedentarismo, el estrés, la calidad de la alimentación y la menor participación en actividades deportivas han contribuido a esta situación.

La buena noticia es que comprender qué hace que los niños sean menos activos también brinda oportunidades para animarlos a moverse más, lo que les beneficiará ahora y en el futuro. De hecho, cada vez hay más evidencia que sugiere que existen maneras prácticas y efectivas de lograrlo, mejorando así su salud física y cognitiva.

Según las recomendaciones, los niños deberían realizar 60 minutos de actividad física al día. Muchos no cumplen con estas recomendaciones.

Esto puede tener efectos duraderos, ya que la inactividad física en la infancia está relacionada con una menor actividad en la edad adulta. Los niños que son más activos físicamente también tienen más probabilidades de ser activos en la edad adulta.

Un estudio longitudinal que siguió a 712 veteranos de la Segunda Guerra Mundial durante 50 años reveló que la participación en deportes durante la escuela secundaria fue el factor predictivo más importante de mejores resultados de salud a los 70 años , así como de una mayor actividad física en la vejez. Quienes practicaban deportes también acudían menos al médico.

Numerosos estudios demuestran efectos similares. El ejercicio durante la infancia también se relaciona con una mejor salud a largo plazo. Se ha demostrado que quienes participan en deportes desde jóvenes tienen un índice de masa corporal (IMC) más bajo, una circunferencia de cintura menor y una mejor salud mental, además de mejores resultados académicos y un mayor rendimiento cognitivo.

Beneficios cognitivos

El ejercicio físico beneficia a los niños también en el momento, afirma Nicole Logan, profesora adjunta de kinesiología de la Universidad de Rhode Island en Estados Unidos. “Mejora la composición corporal, pero también potencia y mantiene las funciones cognitivas positivas a medida que los niños se desarrollan hasta la adolescencia”, explica. “Si hacemos más actividad física, aumentamos nuestra capacidad cardiorrespiratoria, lo cual también es bueno para nuestro cerebro”.

Dados estos beneficios, existe un creciente interés entre los investigadores por ayudar a los niños y adolescentes a sentarse menos y moverse más, según organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según algunos estudios, las escuelas deberían procurar que se realicen 60 minutos de ejercicio al día (Crédito: Getty Images).

Por ejemplo, en un programa de ejercicio extraescolar de nueve meses de duración, Logan y sus colegas descubrieron que los niños con obesidad obtenían mejores resultados en las pruebas cognitivas que aquellos que no participaban en la intervención. Las actividades se realizaban después del horario escolar e incluían ejercicios de intensidad moderada a vigorosa cinco días a la semana.

Se descubrió que esta intervención también reducía la grasa corporal, lo cual explica Logan, en parte, por qué mejoró la cognición. Esto se debe a que la grasa almacenada alrededor de nuestros órganos vitales puede producir inflamación , la cual, a su vez, está relacionada con una función cognitiva más deficiente . Por otro lado, la aptitud aeróbica y la actividad física se han asociado con una mayor precisión en tareas complejas, mejores tiempos de reacción y un mejor control inhibitorio , lo que ayuda a los niños a resistir reacciones impulsivas y, por lo tanto, es clave para la concentración.

Logan propone que las escuelas implementen 60 minutos de actividad física al día, lo que aliviaría la carga que supone para los padres facilitar el acceso a los deportes (que puede ser caro y consumir mucho tiempo).

Detener la quietud

No es necesario practicar deportes estructurados para fomentar la actividad física. En un estudio realizado en Massachusetts, Estados Unidos, el simple hecho de aumentar las oportunidades para realizar actividad física antes, durante y después de la escuela, así como facilitar el acceso de los niños a alimentos saludables, resultó en un menor índice de masa corporal (IMC) entre los alumnos de primaria. Aproximadamente una cuarta parte de estos niños no había practicado ningún deporte el año anterior al estudio.

“La forma más eficaz de ayudar a prevenir la obesidad infantil es mejorar el entorno alimentario que rodea a los niños, promover la actividad física y establecer normas sobre el tiempo frente a las pantallas “, afirma Ulla Toft, profesora clínica del departamento de salud de la Universidad de Copenhague, que está llevando a cabo un estudio de intervención a gran escala sobre la obesidad en Dinamarca, centrado en cuatro áreas clave: la dieta, la actividad física, el uso de pantallas y el sueño.

No se trataba de hacer ejercicio, sino de sentarse menos – Flaminia Ronca

Las intervenciones en el ámbito escolar también han demostrado ser prometedoras. Un estudio reciente que animó a los profesores a reducir el tiempo de sedentarismo en 30 escuelas del Reino Unido halló una disminución del 8 % en la relación cintura-cadera (una medida de la grasa abdominal) entre los niños que participaron, así como un aumento del 10 % en la participación en deportes.

En el estudio, se animó a los profesores a pedir a los niños que se pusieran de pie al responder preguntas y que se movieran más de lo habitual por el aula. «No se trataba de hacer ejercicio, sino de estar menos tiempo sentados», afirma Flaminia Ronca, del Instituto de Deporte, Ejercicio y Salud del University College de Londres y autora principal del estudio. Dado que los niños pasan gran parte de la jornada escolar sentados, implementar formas creativas de incorporar movimiento podría mejorar su salud, añade.

Apoyo parental

No está claro si este tipo de intervención tendrá efectos a largo plazo , pero Ronca afirma que fomentar hábitos saludables desde temprana edad podría tener beneficios duraderos. En consonancia con otros estudios, el de Ronca también sugiere que cuanto más activos eran los niños, más rápido reaccionaban en tareas cognitivas que implicaban atención y control inhibitorio.

Investigaciones posteriores descubrieron que una sola sesión de actividad física de 30 minutos también mejoraba el rendimiento de los niños en una tarea cognitiva.

Un estudio realizado en el Reino Unido sugiere que cuando los niños se sienten más seguros al hacer ejercicio, esto también mejora su bienestar (Crédito: Getty Images).

Dado que la actividad física suele disminuir entre los adolescentes, especialmente entre las chicas , el apoyo de los padres también puede aumentar la participación. En una encuesta realizada en Estados Unidos a niños y sus padres, las chicas cuyos padres las animaban y ayudaban a encontrar oportunidades para practicar deportes tenían más probabilidades de perseverar.

De igual modo, como los niños suelen aprender de los adultos que los rodean, las investigaciones han demostrado que los niños son más propensos a ser físicamente activos si sus padres también lo son , así como si los padres hacen ejercicio con ellos . Esto puede ser tan sencillo como un paseo en bicicleta por el parque o una breve carrera juntos.

Mayor confianza

Otra forma de aumentar la actividad física es tener en cuenta cómo se sienten los niños cuando se mueven.

Michaela James, de la facultad de medicina de la Universidad de Swansea en el Reino Unido, ha descubierto que cuando los niños se sienten seguros y competentes en sus movimientos, aumenta su bienestar . Ha observado que muchas escuelas se centran demasiado en actividades físicas estructuradas, lo que puede hacer que algunos niños se sientan excluidos y afectar su autoestima.

Según ella, darles a los niños más opciones sobre las actividades que realizan podría cambiarles la vida. “Puede resultar bastante caótico cederles el poder a los jóvenes y decirles: ‘Simplemente déjense llevar’, pero creo que eso influye enormemente en la formación de personas amables y compasivas”.

Fomentar el juego no estructurado también debería ser sencillo, animando a realizar pausas para el movimiento activo y asegurándose de que los descansos no se eliminen como castigo , algo que algunas escuelas han utilizado como intervención conductual .

En este sentido, diseñar parques infantiles de forma más creativa para fomentar el juego libre, utilizando objetos como cajas, neumáticos o palés de madera, también podría ayudar a aumentar los niveles de actividad .

Y, fundamentalmente, debemos reconocer que todo movimiento es valioso, dice James, ya sea trepar a un árbol, correr por un parque infantil o jugar al pilla-pilla. “Se trata de valorar lo que los niños quieren poder hacer”, afirma.

Melissa Hogenboom es corresponsal sénior de salud en la BBC y autora de Breadwinners (2025) y The Motherhood Complex. Su cuenta de Instagram es melissa_hogenboom .