“No vamos a permitir que toquen a Maru Campos”: Jorge Romero

• La gobernadora de Chihuahua acudió a la FGR para denunciar la persecución política y el uso faccioso de las instituciones por parte del oficialismo.

• “Si este régimen autoritario y persecutor se atreviera rompiendo la ley a ponerle un dedo a la gobernadora, cientos de miles de personas saldremos a las calles hasta donde tope”: Jorge Romero.

• “Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí a las familias”: Maru Campos.

• “Ese es el México en el que vivimos. Un México que Morena y su gobierno están haciendo pedazos al abrazar a los delincuentes, mientras persiguen a quienes sí intentamos hacer valer la ley”: Maru Campos.

•Daniela Álvarez, presidenta del PAN Chihuahua, acompañó a la gobernadora Maru Campos junto a liderazgos nacionales del PAN.

Respaldada por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, la Presidenta estatal del pan Chihuahua, Daniela Álvarez, legisladores federales, liderazgos panistas y cientos de simpatizantes, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para responder al citatorio emitido por la autoridad federal y denunciar públicamente la persecución política emprendida en su contra por el gobierno de Morena.

En conferencia de prensa frente a las oficinas de la FGR, Jorge Romero advirtió que el oficialismo pretende utilizar a las instituciones de procuración de justicia para intimidar a una gobernadora que ha enfrentado al crimen organizado y desmantelado narcorranchos y narcolaboratorios en Chihuahua.

“Hoy vivimos en un país en donde si eres una gobernadora que combate al crimen organizado, que les desmanteló un narco laboratorio, entonces te citan para comparecer ante la Fiscalía General de la República. Pero si eres imputado, no por un partido de oposición, no por un periodista, si eres imputado por una corte de otro país, donde formalmente piden tu extradición, entonces lo que tienes por ser oficialista es la defensa automática y a ultranza desde las mañaneras”, denunció.

El dirigente nacional del PAN aseguró que el respaldo a Maru Campos trasciende al partido y advirtió que Acción Nacional no permitirá actos de autoritarismo contra la mandataria estatal.

“Nadie le va a tocar ni un pelo a la gobernadora, ni uno. Si este régimen autoritario y persecutor se atreviera rompiendo la ley, si pretenden ponerle un dedo encima a la gobernadora, que lo sepan: nos vamos cientos de miles de personas a las calles. Hasta donde tope”, afirmó.

Por su parte, la gobernadora Maru Campos aseguró que acudió a la Fiscalía con la frente en alto porque no cometió ningún delito y porque su gobierno ha actuado para proteger a las familias chihuahuenses y combatir al crimen organizado.

“Yo salgo el día de hoy a dar la cara porque tengo la dignidad para hacerlo. Yo hice mi trabajo, defendí a las familias, defendí que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga, de adicciones”, expresó.

La mandataria estatal denunció que el oficialismo pretende fabricar culpables y utilizar el aparato del Estado para perseguir a quienes sí enfrentan a los grupos criminales y dan resultados. “Hoy lamento y denuncio el autoritarismo al que todos estamos expuestos”, alertó.

Maru Campos también señaló el doble rasero del gobierno federal al perseguir a una gobernadora de oposición mientras protege a personajes señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Ese es el México en el que vivimos. Un México que Morena y su gobierno están haciendo pedazos al abrazar a los delincuentes, mientras persiguen a quienes sí intentamos hacer valer la ley”, enfatizó.

Finalmente, el abogado Roberto Gil Zuarth explicó que la defensa jurídica presentada ante la FGR responde a un intento inconstitucional de modificar ilegalmente la situación jurídica de la gobernadora bajo el pretexto de citarla en calidad de testigo.

“Con este escrito estamos dando puntual respuesta a la intención inconstitucional de la Fiscalía General de la República de sujetar a la gobernadora a un acto de investigación que detrás de una aparentemente inocua entrevista intentaba lograr una situación preimputativa en su contra”, sostuvo.

Asimismo, precisó que la Constitución protege el cargo de la gobernadora y que no existe facultad legal para someterla a este tipo de actos de hostigamiento procesal.