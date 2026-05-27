Diputado Arturo Zubía Fernández entrega 82 toneladas de maíz rolado y molido a productores de Camargo.

Camargo, Chih.- Como parte de las acciones para respaldar al campo chihuahuense ante la difícil situación provocada por la sequía, el diputado Arturo Zubía Fernández realizó la entrega de 82 toneladas de maíz rolado y molido a productores del municipio de Camargo.

Este apoyo forma parte de los programas impulsados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer a las familias del sector agropecuario y ayudarles a enfrentar las condiciones adversas que se viven actualmente en la región.

Durante la entrega, el legislador agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos por mantener programas que permiten atender de manera directa las necesidades de los productores.

“Gracias a este programa seguimos teniendo una importante actividad en todo nuestro distrito, apoyando a quienes todos los días trabajan en el campo y producen el alimento de nuestras familias. Sabemos que son tiempos complicados y por eso continuaremos gestionando apoyos para nuestra gente”, expresó el diputado.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar recorriendo los municipios del Distrito XX para llevar apoyos y mantenerse cercano a las necesidades de las familias chihuahuenses.