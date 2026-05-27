Avanza SCOP en la rehabilitación de calles de las colonias Infonavit Insurgentes y Panorámico.

Registran avance de más de 10 mil metros cuadrados rehabilitados mediante trabajos de fresado, renivelación, bacheo y colocación de carpeta asfáltica

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) continúa con los trabajos de rehabilitación vial en distintas calles de las colonias Infonavit Insurgentes y Panorámico, en la ciudad de Chihuahua, para mejorar las condiciones de circulación, seguridad y comodidad a las y los automovilistas.

Las labores consisten en el barrido de la superficie del pavimento, fresado de la carpeta asfáltica, renivelación y bacheo, así como la colocación de una nueva carpeta asfáltica para mejorar la durabilidad de las vialidades.

Al momento se han rehabilitado más de 10 mil metros cuadrados de vialidades en dicho sector.

En Infonavit Insurgentes concluyeron las labores de fresado y colocación de carpeta asfáltica en las calles Leonardo Da Vinci, Salvador Dalí y Pablo Picasso.

En la Panorámico los trabajos avanzan sobre las calles Ozorno y Antofalla, donde actualmente se lleva a cabo la colocación de carpeta asfáltica. Los trabajos en las calles Huancune y Mombacho se encuentran concluidos.