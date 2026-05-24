Un hombre increpó a la tripulación de la misión Artemis II en el Capitolio: “Dejen de mentir, nunca fueron al espacio”.

La Nación

La tripulación de la misión espacial Artemis II vivió un incómodo momento cuando un hombre los interceptó y los increpó en los pasillos del Capitolio de Estados Unidos, donde los astronautas iban a brindar una conferencia sobre su viaje a la Luna.

El episodio quedó registrado en un video con fecha del 12 de mayo, pero que se viralizó en redes sociales en las últimas horas. “Dejen de mentir, dejen de actuar: nunca fueron al espacio“, dice el hombre cuya identidad es desconocida, ante la atónita mirada de los cosmonautas.

“Veo a través de sus mentiras”, insiste el hombre, mientras registra las reacciones de los tripulantes de la misión espacial, que evitan la confrontación.

En la grabación, que dura menos de 30 segundos, se ve a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y a Jeremy Hansen -de la Agencia Espacial Canadiense-, notoriamente incómodos con los comentarios del individuo.

“La NASA es una farsa. Arrepiéntanse ante Dios”, vocifera el hombre, mientras varios asistentes intentan, sin éxito, impedir que continúe con sus embates. Tensionados, durante todo el video los astronautas eligen no entrar en las provocaciones. En un momento, hasta puede verse a Koch sonriendo, en un intento de menguarle dramatismo a la situación.

Los tripulantes de la misión Artemis II junto a Donald Trump durante una visita a la Casa Blanca – Créditos: @BRENDAN SMIALOWSKI

La tripulación había despegado el 1° de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete SLS, y amerizó nueve días más tarde de abril frente a las costas de San Diego, en el océano Pacífico.

Artemis II rompió varios récords históricos. El más importante fue que los astronautas llegaron a una distancia máxima de 406.771 kilómetros de la Tierra, superando la marca que habían establecido los astronautas del Apolo 13 durante la década del setenta.

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De esa forma, recorrieron más de 1,1 millones de kilómetros, erigiéndose como los primeros seres humanos en viajar tan lejos desde hace más de cincuenta años.

“Somos todos Homo Sapiens”

El piloto Victor Glover, uno de los astronautas que aparece en el video viral fue, desde el espacio, uno de los primeros en enviar un mensaje a la Tierra. En aquella ocasión, sostuvo: “Créannos, se ven increíbles, se ven hermosos, y desde aquí se ven como una sola cosa. Somos todos Homo sapiens, sin importar de dónde vengas ni cómo te veas”.

“Llamamos hazañas extraordinarias a los logros humanos por una razón: porque nos unieron y nos demostraron de lo que somos capaces, no solo dejando de lado nuestras diferencias, sino también uniendo nuestras fortalezas para alcanzar algo grandioso”, resaltó el astronauta.https://www.youtube.com/embed/lX67pxNs4GY?feature=oembed

Por otro lado y tras el amerizaje, uno de los puntos más controversiales fue la llegada de los tripulantes a la superficie terrestre, la cual no implicó el fin inmediato de sus tareas operativas ni el retorno a la vida privada, ya que los astronautas se sometieron a una serie de evaluaciones físicas, debido a la necesidad de monitorear la adaptación del cuerpo humano tras la exposición a condiciones extremas en el espacio exterior.

Asimismo, estos estudios funcionaron como una fuente de información directa para futuras misiones.