No vamos a permitir que la justicia se convierta en herramienta política: Diputados PAN.

Diputados PAN señalaron que existe presión política contra quienes han fijado postura sobre seguridad.

Chihuahua, Chih.- Diputadas y diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado manifestaron su respaldo a la gobernadora Maru Campos y cuestionaron el tratamiento institucional dado al citatorio dirigido al Gobierno del Estado, al señalar que no debe utilizarse para construir una falsa equivalencia con otros casos que enfrentan señalamientos y actuaciones internacionales.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, sostuvo que el fondo del tema no es evitar revisiones institucionales, sino impedir que se conviertan en herramientas para generar presión política o distraer la atención de asuntos que hoy enfrentan otro nivel de cuestionamiento público. Señaló que Chihuahua ha sostenido acciones en materia de seguridad y combate al crimen organizado que deben evaluarse por resultados y no por narrativas.

Chávez afirmó que existe preocupación cuando el debate deja de centrarse en los hechos y comienza a construirse alrededor de mensajes políticos. En ese sentido expresó: “No vamos a permitir que usen las instituciones para atacar Chihuahua”. Añadió que, desde su perspectiva, señalar problemas de seguridad, defender decisiones tomadas en el estado y decir la verdad sobre lo que ocurre no puede convertirse en motivo de presión o persecución política.

Las y los legisladores panistas reiteraron su respaldo a la gobernadora Maru Campos y señalaron que Chihuahua debe responder con legalidad, resultados y fortaleza institucional. Agregaron que la ciudadanía espera instituciones imparciales y que la justicia actúe con el mismo estándar para todos, sin convertirse en una herramienta de confrontación política.