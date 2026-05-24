Francia y la UE condenan el ataque ruso contra Ucrania con el misil balístico Oreshnik.

France 24

El presidente francés, Emmanuel Macron, y la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, condenaron este domingo 24 de mayo el lanzamiento de un misil balístico hipersónico Oreshnik por parte de Rusia, con capacidad nuclear durante un ataque masivo nocturno contra Ucrania. Macron asegura que los ataques contra civiles evidencian “el callejón sin salida de la guerra de agresión de Rusia”, mientras que Kallas señaló al Kremlin de ejecutar una “política de riesgo nuclear imprudente”.

Rusia bombardeó la capital ucraniana durante la madrugada de este domingo 24 de mayo con un lanzamiento masivo de misiles y drones que causó la muerte de al menos cuatro personas, según informaron las autoridades ucranianas. Las embestidas llegaron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin amenazara con tomar represalias por los ataques de los que acusa a Kiev, ocurridos en el este de Ucrania, ocupado por las tropas del Kremlin.

Múltiples ráfagas de fuertes explosiones se escucharon en Kiev durante las primeras horas de la mañana, en un bombardeo que, según la Fuerza Aérea ucraniana, involucró a 600 drones y 90 misiles, de los cuales fueron interceptados 549 drones y 55 misiles.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, informó sobre la muerte de dos personas en la capital y decenas de heridos, mientras que el jefe de la región circundante de Kiev anunció el fallecimiento de otros dos ciudadanos.

“Constituye una táctica política de intimidación y una imprudente política de riesgo nuclear”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció el lanzamiento de un misil ruso hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, y que 69 personas habían resultado heridas en la capital durante el bombardeo.

“Tres misiles rusos contra una instalación de suministro de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas comunes, y él (Putin) lanzó su Oreshnik contra Bila Tserkva (en el centro de Ucrania)”, escribió Zelenski en Telegram. “Están realmente desquiciados”.

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El Ejército ruso confirmó que había lanzado el Oreshnik contra Ucrania “en respuesta a los ataques terroristas contra la infraestructura civil en territorio ruso”.

Las explosiones en Kiev hicieron temblar un edificio residencial cerca del distrito gubernamental, mientras que decenas de personas se refugiaron en una estación de metro subterránea de la ciudad.

“Rusia se encuentra en un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros urbanos”, escribió en X la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.

“El hecho de que, según se informa, Moscú esté utilizando misiles balísticos de alcance intermedio Oreshnik —sistemas diseñados para transportar ojivas nucleares— constituye una táctica política de intimidación y una imprudente política de riesgo nuclear”, agregó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se sumó a las críticas al afirmar que los ataques escenificaban “el callejón sin salida de la guerra de agresión de Rusia”.

El alcalde de Kiev reportó daños en todos los distritos de la ciudad. Detalló que un ataque contra una escuela había provocado un incendio y que otro contra un centro de negocios había dejado a varias personas atrapadas en un refugio.

El edificio que alberga el estudio de la cadena alemana ARD también sufrió daños, según informó la emisora en un comunicado.

Las autoridades ucranianas informaron que los ataques rusos también hirieron a 12 personas en la región de Járkiv, 11 en la región de Cherkasy y siete en la región de Dnipropetrovsk.

Represalias

Ucrania esperaba un ataque de gran envergadura después de que sus propias fuerzas lanzaran un enjambre de drones contra Starobilsk, en una región del este ucraniano ocupada por Rusia, que, según Moscú, impactó en una residencia universitaria y mató al menos a 18 personas.

La ofensiva lanzada durante la noche del jueves y el viernes 22 de mayo constituyó uno de los ataques más mortíferos de Ucrania en meses, que también dejó 42 heridos en la ciudad, ubicada en la región ocupada de Lugansk.

Kiev negó haber atacado a civiles y afirmó que había alcanzado una unidad de drones rusos estacionada en la zona.

Edificios dañados de la escuela profesional de Starobilsk, en la región de Lugansk, tras un ataque con drones el 22 de mayo de 2026. © AFP via Handout from the Russian-installed head of Luhansk region

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso declaró el viernes que los responsables se enfrentarían a un “castigo inevitable y severo”.

Ucrania, que golpea regularmente con drones las zonas del país controladas por Rusia, argumenta que las embestidas son una represalia por la invasión rusa.

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Territorio ocupado

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia informó el sábado 23 de mayo del rescate de dos cadáveres más de entre los escombros de la residencia de estudiantes en Starobilsk, lo que eleva el número de muertos a 18.

Un video compartido por el ministerio mostraba a decenas de rescatistas revisando lo que quedaba de una sección del edificio de cinco pisos.

La mayoría de las personas muertas y desaparecidas eran mujeres jóvenes nacidas entre 2003 y 2008, según una lista de víctimas publicada por el gobernador de Lugansk ocupada, Leonid Pasechnik, respaldado por Moscú.

Starobilsk se encuentra a unos 65 kilómetros de la línea del frente en el este de Ucrania. Fue capturada por las fuerzas rusas en los primeros meses de la ofensiva de 2022.

El humo se eleva desde un edificio de apartamentos dañado en el lugar de un ataque con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Dnipro, región de Dnipropetrovsk, Ucrania, 18 de mayo de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video distribuido. © Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Reuters

Kiev ha ampliado recientemente su capacidad con drones y ha intensificado los asaltos contra territorio ruso más allá del frente, incluidas zonas residenciales e infraestructura de exportación de petróleo.

Moscú ha atacado a Ucrania casi a diario con descargas de misiles y drones desde que lanzó su invasión a gran escala del país en febrero de 2022, afectando también a la infraestructura y causando muertes de civiles, aunque niega que sus ataques estén dirigidos contra la población.

Los esfuerzos liderados por Estados Unidos para negociar el fin de más de cuatro años de guerra se han ralentizado en los últimos meses, ya que la atención de Washington se ha desviado hacia su conflicto en el Medio Oriente.