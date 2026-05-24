Cruz Azul, con la confianza de no cruzazulearla ante Pumas.

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Fernando Villa

La final de ida del Clausura 2026 dejó un empate sin goles entre Cruz Azul y Pumas. El cuadro auriazul cerrará en casa este domingo y tiene puntos a favor para coronarse como campeón de la Liga MX.

La Máquina, por su parte, confía en que no va a cruzazulear una vez más y llegará al domingo con la meta clara de levantar el trofeo que lo acredite como campeón. La confianza está a tope desde la cabeza del equipo, el director técnico Joel Huiqui, quien asumió el liderazgo del club para la jornada 17 de la fase regular.

Cruzazulear es un término que se ha ocupado por muchos años para los constantes descalabros de la Máquina. En lo que va de 2020 a la fecha, poco a poco se diluyeron esos comentarios negativos, pero quedan los fantasmas de lo que fue una época sin logros importantes para el equipo.

“Tenemos calidad para ganar el partido. La final se está cocinando y el próximo domingo vamos a ganar”, dijo Huiqui al final del encuentro de ida con una confianza sólida en la capacidad de su equipo.

Sin embargo, como jugador, Huiqui fue parte del plantel de Cruz Azul en 5 finales perdidas. Aunque no llegó a disputar ningún minuto, estuvo en la banca en una final, la del Apertura 2008 contra Toluca, en la cual cayeron en penales.

Pero Joel Huiqui está a 90 minutos de darle el décimo campeonato a Cruz Azul, lo que lo pondría junto con Chivas, Toluca y América, como los únicos equipos con 10 o más títulos de liga. Es por eso que confían en que van a ganar, para aumentar el palmarés del equipo.

El Estadio Olímpico Universitario es un recinto que estos jugadores conocen bien. Hasta antes de que iniciara el Clausura 2026, la Máquina jugaría ahí, pero no llegaron a un acuerdo con la UNAM por la renovación del préstamo, pero quedó el antecedente de que levantaron el título de la Concacaf Champions Cup el año pasado.

“La ventaja es estar en Ciudad de México. CU es un gran estadio, vivimos una final maravillosa y jugar y ganar ahí, será importante. El domingo quedaremos campeones”, resaltó Huiqui, quien agregó que es bueno que los jugadores puedan estar con sus familias para distraerse y quitarse presión.

Cruzazulear está en la RAE

En 2020, La Real Academia Española, institución cultural dedicada a la regularización lingüistica entre el mundo hispanohablante, incorporó el término ‘cruzazulear‘ a su Observatorio de Palabras, que ofrece información sobre vocablos o expresiones que, por el momento, no aparecen en el diccionario, pero han generado dudas.

“El verbo cruzazulear es un derivado usual en el periodismo deportivo mexicano que alude a una situación determinada por ser algo que frecuentemente sucede al equipo Cruz Azul“, puede leerse en el apartado del sitio web, que a su vez indica que “no hay de momento propuesta de inclusión de esta voz al diccionario académico”.