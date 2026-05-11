Madres buscadoras exigen atender crisis de desapariciones.

La Razón

Por:Elizabeth Hernández

“Diez de Mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, advierten; cada día, 40 nuevos ausentes; protestan en CDMX y al menos 7 entidades más.

El Día de las Madres no tuvo flores como centro de la jornada para cientos de familias que salieron este 10 de Mayo a las calles de Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Morelos, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. La consigna cruzó marchas, veladas y actos de memoria con una misma frase de fondo: No hay nada que festejar mientras miles de personas continúan sin volver a casa.

Familiares y colectivos de madres buscadoras exigieron al Gobierno federal atender la crisis de desapariciones y garantizar protección para quienes buscan en campo, ministerios públicos, fiscalías, hospitales, cárceles y servicios forenses. El miedo, dijeron, crece entre los grupos que rastrean sin descanso.

El Dato: De acuerdo con las autoridades capitalinas, el saldo blanco y la voz de la protesta pública fueron las principales características de las movilizaciones de este 10 de Mayo.

La movilización principal en lacapital del país partió del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia. Colectivos de búsqueda, organizaciones, activistas y familiares caminaron sobre el Paseo de la Reforma con fotografías al pecho, lonas entre las manos y nombres que sostienen la razón de cada marcha.

Al inicio, las familias oraron por las madres buscadoras que han muerto o permanecen desaparecidas. El silencio duró apenas unos minutos. Después llegaron las voces, las fichas de búsqueda y las consignas que convirtieron la avenida en una crónica abierta de ausencias.

Entre pancartas, advirtieron que cada día se suman 40 personas al registro de desapariciones y que el país acumula 133 mil víctimas. Esa cifra avanzó entre fotografías y pasos lentos; después tomó fuerza en las voces que rompieron la mañana con una consigna repetida como reclamo y duelo: “10 de Mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”.

En Guadalajara se manifestaron a las afueras de Palacio de Gobierno. ı Foto: David Patricio y Cuartoscuro›La Razón

Otra frase interrumpía el silencio y recordaba el motivo de la marcha. “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”.

Frente al Ángel, la madre de Lilith Saori Arreola Alvear, mujer trans desaparecida, habló de una búsqueda marcada por la discriminación. Su denuncia no sólo apuntó a la falta de resultados, también a la forma en que autoridades y sociedad tratan los casos de este grupo.

“Mi búsqueda ha sido complicada porque no se ha respetado su identidad de género. Desafortunadamente, la comunidad LGBTQ+ resulta invisible para las fiscalías. No se habla de las personas transgénero, ni tampoco se les busca”, expresó.

Afirmó que, cada vez que circulan fichas de búsqueda, aparecen burlas y comentarios que restan seriedad al caso. “Lilith tiene un alma maravillosa. Yo la busco porque su identidad de género no la define. He marchado en su nombre para hacerla visible”, señaló.

Otra madre avanzó con una fotografía cubierta con plástico, como si resguardara algo frágil frente al sol, el polvo y el roce de la multitud. “La ficha ya no cabe en la pared de mi casa. La traigo conmigo porque es la forma de decirle al Estado que mi hijo no es un expediente. Tiene nombre, historia y familia”, dijo.

Buscadoras, familiares y madres de otros estados también llegaron a la capital para unir sus historias a la marcha. Una mujer procedente de Veracruz relató que viajó desde Xalapa después de participar en la velada convocada el día anterior.

Buscadoras denunciaron impunidad de las autoridades en Cuernavaca. ı Foto: David Patricio y Cuartoscuro›La Razón

“Encendimos una luz por quienes faltan, pero también por las que ya no alcanzaron a encontrar a sus hijos. Venir a la Ciudad de México es traer sus nombres a un lugar donde el país completo pueda escucharlos”, dijo.

La jornada de protesta también comenzó el sábado en Jalisco con una vigilia en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en Guadalajara, donde familiares acudieron con velas para recordar a quienes no han regresado. Al día siguiente, los colectivos volvieron al mismo punto para marchar hacia Plaza de Armas.

El reclamo también ocupó las calles de Puebla. El Colectivo Voz de los Desaparecidos reunió a familias en una jornada que inició con misa, siguió con una marcha desde El Gallito del Paseo Bravo y cerró en el Zócalo de la capital poblana, donde la “llorada colectiva” convirtió el dolor en una exigencia común de justicia.

En Cuernavaca partieron de la iglesia de El Calvario hacia el Centro Histórico, con destino a la Plaza de Armas y al Memorial de Víctimas. Yucatán se sumó con una Jornada por la Memoria en el Parque de la Madre, donde los colectivos reiteraron que el 10 de Mayo también es un día para recordar, buscar y exigir respuestas.

Desde las escalinatas de La Lomita, en Culiacán, familiares de personas desaparecidas iniciaron una marcha con destino a la Catedral. De acuerdo con el mensaje difundido por las organizaciones, la jornada adoptó una narrativa futbolera para visibilizar la exigencia de verdad y justicia. Las buscadoras señalaron que siguen dentro de “el partido más difícil” de sus vidas ante la desaparición de sus hijos.

En la Ciudad de México, algunas mujeres colocaron los rostros de sus seres queridos sobre el uniforme verde de la Selección Nacional de futbol. La imagen llevó el reclamo al terreno simbólico del país que se prepara para recibir el Mundial y convirtió al Ángel de la Independencia, punto habitual de celebración para los triunfos del equipo mexicano, en escenario de exigencia, memoria y denuncia.

Buscadoras aplauden SMS para desaparecidos, pero ven riesgos

› Por Fernanda Rangel

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas consideran que la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para crear una Alerta Morada, basada en el envío de mensajes SMS inmediatos con datos de personas desaparecidas en la capital, ayudaría a obtener pistas rápidas sobre las víctimas; sin embargo, advirtieron, ven riesgos relacionados con la difusión de ubicaciones y datos personales.

La propuesta, presentada por la coordinadora parlamentaria del sol azteca en el Congreso local, Nora Arias Contreras, plantea reformar la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para crear un sistema de difusión “masiva, inmediata y geolocalizada” de información sobre personas desaparecidas mediante mensajes a los celulares.

El Dato: La Fiscalía local reconoció omisiones y retraso de 15 horas de servidores públicos en la búsqueda de Edith Guadalupe Valdés, pese a la información otorgada por la familia.

“Cuando nuestro familiar desaparece, lo primero que queremos es que la gente nos diga algo. Si lo vio en la tienda, si pasó con alguien”, explicó a La Razón la integrante de la Colectiva Mariposas Buscadoras, Laura Curiel Armenta.

De acuerdo con la propuesta, la Alerta Morada se activaría inmediatamente después de que la desaparición sea reportada ante la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El mensaje se enviaría a celulares mediante la infraestructura del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, plataformas oficiales y convenios con empresas telefónicas.

11 feminicidios registró la Fiscalía local entre enero y marzo de 2026

La iniciativa establece que los mensajes incluirían nombre o datos de identificación, edad, media filiación, señas particulares, vestimenta, última ubicación conocida e información para la localización. Ese último punto genera preocupación entre colectivos de búsqueda.

La activista, quien busca a su hija Daniela Sánchez Curiel desde 2015, aseguró que la utilidad de la medida radica en que muchas veces las pistas aparecen cuando las familias, sin apoyo de las autoridades, preguntan a comerciantes o vecinos, quienes pudieran haber visto a la víctima.

“Si fuera el texto, obvio es de mucha ayuda, porque a la gente nos va a llegar. Y lo que vamos a hacer es abrirlo y decir: ‘Ah, caray, esto es aquí donde yo vivo, ¿no? A ver, déjame acordar ese día a qué horas andaba yo en la calle’.

429 desapariciones de mujeres jóvenes de 15 a 19 años hay en la ciudad

MILES DE familias buscadoras, ayer, al protestar en el Ángel de la Independencia ı Foto: David Patricioo›La Razón

“Hay que tener mucho cuidado, porque son datos personales. Creo que eso de la última geolocalización no sería lo adecuado ponerlo en ese sentido. Más bien valdría la pena que dentro de la iniciativa pusieran la última vez que se le vio”, advirtió Curiel Armenta, al señalar que, en casos relacionados con secuestro o retención contra la voluntad, podría representar un riesgo compartir información demasiado precisa.

Aunque uno de los artículos de la iniciativa señala que el sistema deberá garantizar la protección de datos personales y el respeto a los derechos humanos, no detalla cómo se manejará esa información sensible.

El Tip: La comisión de Búsqueda local ha rechazado que haya preocupación rumbo al Mundial.

La madre buscadora consideró que la herramienta serviría no sólo para casos recientes, sino para localizar personas desaparecidas desde hace años, conocidas como de “larga data”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda, entre el 1 de enero de 2018 y el 10 de mayo de 2026, hay un registro de cuatro mil 505 personas desaparecidas y no localizadas en la Ciudad de México.

Los datos muestran que el año con más desapariciones en la capital fue 2024, con 992. En lo que va de 2026 la autoridad reporta 399 casos.

Mary Velázquez, madre de Pamela Gallardo, quien desapareció en 2017, consideró que una medida de este tipo responde al rezago que existe en México para difundir fichas de búsqueda durante las primeras horas.

“Esto debió existir desde hace mucho tiempo. Nosotras tenemos que salir a pegar fichas, a preguntar, a movernos por todos lados porque muchas veces la difusión no alcanza. Todo lo que ayude a que más personas vean la ficha y recuerden algo puede servir muchísimo”, expresó.

La activista agregó que, mientras más rápido circule la información entre la población, mayores posibilidades hay de obtener pistas útiles.

Sin rastro ı Foto: Especial

A nivel internacional, Canadá, Guatemala, El Salvador, Argentina y Uruguay son algunas naciones que ya cuentan con sistemas de alertas telefónicas para la búsqueda de personas desaparecidas.

En la mayoría de los casos, estos mecanismos operan por regiones o estados específicos y suelen activarse de manera inmediata tras el reporte de desaparición.

Sin embargo, la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el 7 de mayo todavía no precisa aspectos clave del funcionamiento de la Alerta Morada, como las zonas donde se emitirían los mensajes, el radio de alcance, la periodicidad de envío o si estaría enfocada en ciertos perfiles de desaparición, como mujeres, hombres o menores de edad.

Este diario buscó al grupo parlamentario del PRD para conocer más sobre la propuesta de Arias Contreras, pero la bancada informó que esperará a que la iniciativa suba al Pleno del Congreso capitalino para emitir una postura. Por ahora, ya fue turnada a comisiones, donde será discutida y dictaminada.