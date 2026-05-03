Recorre Marco Bonilla y cadetes de la academia de Policía Municipal parque El Rejón.

-A temprana hora el edil salió a correr junto con los próximos agentes policiales.

De manera habitual, el alcalde Marco Bonilla recorre los sábados el Parque Metropolitano “El Rejón”, esta vez lo hizo acompañado de los cadetes de Policía que están en formación en el Instituto de Superior de Seguridad Chihuahua.

Previo a iniciar el recorrido corriendo, el alcalde agradeció su esfuerzo, constancia y disciplina, para mantenerse firmes en su propósito de convertirse en agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.