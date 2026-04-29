Instalan Cabildo Infantil 2026 en el marco del Día de la Niñez

En el marco del Día de la Niñez, este miércoles se llevó a cabo la toma de protesta del Cabildo Infantil 2026, un ejercicio cívico que busca fomentar la participación ciudadana desde temprana edad. La presidenta municipal por un día, Diana Sofía Olivas Herrera, encabezó la sesión en la que niñas y niños asumieron de manera simbólica distintos cargos dentro del Gobierno Municipal.

Durante la instalación, se integró un Cabildo representativo con responsabilidades en áreas clave como educación, seguridad, desarrollo social, cultura y transparencia, promoviendo así el interés por la vida pública y la toma de decisiones en su comunidad.

El Cabildo Infantil quedó conformado por:

Presidencia Municipal:

Diana Sofía Olivas Herrera

Secretaría del H. Ayuntamiento:

Dereck Alejandro Pando Romero

Comisiones de regidores:

Educación: Jesús Emiliano de la Rocha Domínguez

Hacienda y Planeación: Ian Leonardo Ochoa Martínez

Gobernación: Grecia Guadalupe Godoy Bernal

Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas: David Felipe Tovar Bocanegra

Desarrollo Social: Meredith Elizabeth Bencomo Argüelles

Participación Ciudadana: Bella Yisel González García

Fomento Económico: Nicole Lobatos Mariscal

Obras y Servicios Públicos: Miguel Antonio Sánchez Pérez

Seguridad Pública: Dereck Alexis Villalobos Villalba

Salud: César Miguel Castro Cereceres

Deporte: Jenifer Ximena González Trujillo

Cultura: Melissa Daenerys Hernández Peinado

Transparencia: Natalia Yareli Villalobos Hernández

Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de las Niñas y Niños: Fernanda Sofía Cruz Neri

Desarrollo Rural: Andrea Alejandra Morales González

Desarrollo Urbano: Ángel Gabriel Camacho Vilchis

Ecología: Abner Issac Esparza Gómez

Trabajo y Previsión Social: Alexa Victoria Hernández Gill

Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte: Ángel Ernesto Amador López

Juventud: Jazmín Ariana Durán Ramos

DIF Municipal:

Presidencia: Jaime Osmar Márquez Portillo

Dirección: Antonio Nicolás Delgado Frías

Dependencias Municipales:

Tesorería: Debany Ruvalcaba Ortusuástegui

Oficialía Mayor: Sherlyn Morales López

Jefatura de Gabinete: Paula Victoria Delgadillo Rodríguez

Jefatura del Despacho del Alcalde: Natasha Xally García García

Obras Públicas: América de la Rosa Molina

Servicios Públicos: Denisse Valeria Romero Loya

Desarrollo Urbano y Ecología: Xiomara Yamilet García Salmón

Desarrollo Humano y Educación: Ian Mejía Duarte

Planeación e Innovación Gubernamental: León Gustavo Santillán Pérez

Desarrollo Rural: Noel Tadeo Chacón Guillén

Desarrollo Económico y Competitividad: Eimi Julieta Oaxaca Deoses

Mantenimiento Urbano: Angélique Daena Aragonez Contreras

Seguridad Pública: Eder Prieto Estrada

Coordinaciones:

Participación Ciudadana: Armi Daniel Altamirano Romero

Relaciones Públicas: Johana Abigail Iglesias Ibarra

Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos: Aiden Erubiel Chávez Veleta

Comunicación Social: Jesús Antonio Espino Villalobos

Medio Ambiente y Protección Animal: Axel Noé Arrieta Andujo

Institutos y organismos:

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud: Lía Nohemí Baro Medina

Instituto de Cultura: Fernanda Chávez Loera

Consejo de Urbanización Municipal: Cristian Giovanni Girón Villalva

Instituto Municipal de Pensiones: Emily Sofía González García

Órgano Interno de Control: Diego Loya Granillo

Instituto de Planeación Integral: Dana Elianee Amaya Ojeda

Instituto Municipal de las Mujeres: Eder Kaleb Torres Flores

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte: Chelsea Estefanía Domínguez Rodríguez

Vocera Infantil del Gobierno Municipal:

Alondra Pérez Portillo

Este ejercicio simbólico permitió a las y los participantes conocer de cerca el funcionamiento del gobierno local, así como expresar sus ideas y propuestas, fortaleciendo valores como la responsabilidad, la participación y el compromiso con su comunidad.