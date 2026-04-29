Instalan Cabildo Infantil 2026 en el marco del Día de la Niñez
En el marco del Día de la Niñez, este miércoles se llevó a cabo la toma de protesta del Cabildo Infantil 2026, un ejercicio cívico que busca fomentar la participación ciudadana desde temprana edad. La presidenta municipal por un día, Diana Sofía Olivas Herrera, encabezó la sesión en la que niñas y niños asumieron de manera simbólica distintos cargos dentro del Gobierno Municipal.
Durante la instalación, se integró un Cabildo representativo con responsabilidades en áreas clave como educación, seguridad, desarrollo social, cultura y transparencia, promoviendo así el interés por la vida pública y la toma de decisiones en su comunidad.
El Cabildo Infantil quedó conformado por:
Presidencia Municipal:
Diana Sofía Olivas Herrera
Secretaría del H. Ayuntamiento:
Dereck Alejandro Pando Romero
Comisiones de regidores:
Educación: Jesús Emiliano de la Rocha Domínguez
Hacienda y Planeación: Ian Leonardo Ochoa Martínez
Gobernación: Grecia Guadalupe Godoy Bernal
Sociedad Civil Organizada, Asuntos Religiosos y Comunidades Indígenas: David Felipe Tovar Bocanegra
Desarrollo Social: Meredith Elizabeth Bencomo Argüelles
Participación Ciudadana: Bella Yisel González García
Fomento Económico: Nicole Lobatos Mariscal
Obras y Servicios Públicos: Miguel Antonio Sánchez Pérez
Seguridad Pública: Dereck Alexis Villalobos Villalba
Salud: César Miguel Castro Cereceres
Deporte: Jenifer Ximena González Trujillo
Cultura: Melissa Daenerys Hernández Peinado
Transparencia: Natalia Yareli Villalobos Hernández
Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de las Niñas y Niños: Fernanda Sofía Cruz Neri
Desarrollo Rural: Andrea Alejandra Morales González
Desarrollo Urbano: Ángel Gabriel Camacho Vilchis
Ecología: Abner Issac Esparza Gómez
Trabajo y Previsión Social: Alexa Victoria Hernández Gill
Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte: Ángel Ernesto Amador López
Juventud: Jazmín Ariana Durán Ramos
DIF Municipal:
Presidencia: Jaime Osmar Márquez Portillo
Dirección: Antonio Nicolás Delgado Frías
Dependencias Municipales:
Tesorería: Debany Ruvalcaba Ortusuástegui
Oficialía Mayor: Sherlyn Morales López
Jefatura de Gabinete: Paula Victoria Delgadillo Rodríguez
Jefatura del Despacho del Alcalde: Natasha Xally García García
Obras Públicas: América de la Rosa Molina
Servicios Públicos: Denisse Valeria Romero Loya
Desarrollo Urbano y Ecología: Xiomara Yamilet García Salmón
Desarrollo Humano y Educación: Ian Mejía Duarte
Planeación e Innovación Gubernamental: León Gustavo Santillán Pérez
Desarrollo Rural: Noel Tadeo Chacón Guillén
Desarrollo Económico y Competitividad: Eimi Julieta Oaxaca Deoses
Mantenimiento Urbano: Angélique Daena Aragonez Contreras
Seguridad Pública: Eder Prieto Estrada
Coordinaciones:
Participación Ciudadana: Armi Daniel Altamirano Romero
Relaciones Públicas: Johana Abigail Iglesias Ibarra
Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos: Aiden Erubiel Chávez Veleta
Comunicación Social: Jesús Antonio Espino Villalobos
Medio Ambiente y Protección Animal: Axel Noé Arrieta Andujo
Institutos y organismos:
Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud: Lía Nohemí Baro Medina
Instituto de Cultura: Fernanda Chávez Loera
Consejo de Urbanización Municipal: Cristian Giovanni Girón Villalva
Instituto Municipal de Pensiones: Emily Sofía González García
Órgano Interno de Control: Diego Loya Granillo
Instituto de Planeación Integral: Dana Elianee Amaya Ojeda
Instituto Municipal de las Mujeres: Eder Kaleb Torres Flores
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte: Chelsea Estefanía Domínguez Rodríguez
Vocera Infantil del Gobierno Municipal:
Alondra Pérez Portillo
Este ejercicio simbólico permitió a las y los participantes conocer de cerca el funcionamiento del gobierno local, así como expresar sus ideas y propuestas, fortaleciendo valores como la responsabilidad, la participación y el compromiso con su comunidad.