HomeLocalConoce niña presidenta actividades del Municipio
Local

Conoce niña presidenta actividades del Municipio

Michelle Mtzdestacadomunicipioniñez

Daana Sofía, niña presidenta Municipal, por un día, recorrió el centro de la ciudad mientras conocía las actividades que a diario realiza Marco Bonilla.

Sofy, informó que estudia en la escuela primaria, y envío un escrito donde manifestó sus anhelos para ser presidenta, con la intención de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

La pequeña saludó a los policías que resguardan los edificios municipales, así como recorrer el despacho el cual dijo, “es muy niño, muchos deportes le falta el toque rosa”.

Tags :destacadomunicipioniñez