Conoce niña presidenta actividades del Municipio

Daana Sofía, niña presidenta Municipal, por un día, recorrió el centro de la ciudad mientras conocía las actividades que a diario realiza Marco Bonilla.

Sofy, informó que estudia en la escuela primaria, y envío un escrito donde manifestó sus anhelos para ser presidenta, con la intención de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

La pequeña saludó a los policías que resguardan los edificios municipales, así como recorrer el despacho el cual dijo, “es muy niño, muchos deportes le falta el toque rosa”.