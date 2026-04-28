Pide Ismael Pérez Pavía reducir o eliminar el IEPS ante alza en combustibles.

El diputado advirtió que el aumento en gasolinas ya está elevando el costo del transporte, los alimentos y los servicios.

Chihuahua, Chih.- Ante el impacto que el alza en los combustibles está teniendo en la economía de las familias, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Ismael Pérez Pavía, presentó un exhorto para pedir al Congreso de la Unión que analice y, en su caso, apruebe medidas permanentes para reducir o eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, que se cobra a gasolinas y otros combustibles.

El legislador señaló que actualmente la gasolina regular se encuentra cerca de los 24 pesos por litro y otros combustibles superan los 28 pesos. Agregó que entre el 30 y el 40 por ciento del precio final de la gasolina corresponde a impuestos, y que México mantiene una dependencia de importación de combustibles de entre 60 y 70 por ciento. La propuesta plantea revisar de fondo ese impuesto para atender el problema de manera estructural y no solo con medidas temporales.

Pérez Pavía explicó que este tema afecta de forma directa a las familias, porque cuando suben los combustibles también suben el transporte, los alimentos y los servicios. “Cuando sube la gasolina, sube todo, y lo que baja es el poder adquisitivo de la gente”, expresó el diputado.

El legislador indicó que la intención de este exhorto es impulsar una salida de fondo que ayude a contener la inflación, reducir la carga económica sobre los hogares y dar certidumbre a los sectores productivos. Señaló que revisar el IEPS no solo impactaría en el precio del combustible, sino también en la vida diaria de millones de personas.