Brenda Ríos propone el uso de energías renovables en edificios de gobierno.

Chihuahua, Chih.— La diputada Brenda Ríos presentó una iniciativa para que los edificios gubernamentales en Chihuahua incorporen sistemas de energías renovables, como paneles solares, con el objetivo de reducir el gasto público y modernizar el funcionamiento del gobierno.

La propuesta plantea de manera puntual que las dependencias estatales y oficinas públicas instalen este tipo de tecnologías y transiten gradualmente hacia un modelo energético más eficiente y sustentable.

“Se trata de dejar de gastar en sistemas ineficientes y empezar a invertir en soluciones que generen ahorro y beneficien directamente a la gente”, señaló.

La iniciativa también contempla establecer mecanismos para medir el consumo energético, modernizar la infraestructura existente y asegurar una transición ordenada hacia el uso de energías limpias en el sector público.

Ríos destacó que Chihuahua tiene uno de los mayores potenciales en energía solar del país, lo que hace viable que los edificios de gobierno generen su propia energía y reduzcan significativamente sus costos de operación.

Con esta propuesta, se busca disminuir el gasto corriente en electricidad y liberar recursos para destinarlos a áreas prioritarias como seguridad, infraestructura y servicios básicos.

La iniciativa reforma la Ley para el Fomento, Aprovechamiento y Desarrollo de la Eficiencia Energética y de Energías Renovables del Estado, consolidando un modelo de gobierno más eficiente, innovador y responsable.