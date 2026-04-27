Invita SDR a agroindustriales a registrarse antes del 13 de mayo para ser parte del Recetario de productos chihuahuenses.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) hace un atento llamado a las y los agroindustriales del estado, a registrar sus proyectos antes del próximo 13 de mayo, para que formen parte del Recetario de productos chihuahuenses.

Esta iniciativa, que el Gobierno del Estado promueve en coordinación con el Instituto Superior de Artes Gastronómicas (ISAG), se impulsa el consumo local, fortalece el valor agregado y proyecta la riqueza gastronómica de la entidad.

Estudiantes y chefs de la institución son quienes desarrollarán las propuestas culinarias, a partir de los productos y las fichas técnicas enviadas por los participantes.

Ericka Urrutia, jefa de Comercialización de la Dirección de Agronegocios de la dependencia, comentó que este proyecto representa una valiosa oportunidad para fortalecer el mercado y llegar a nuevas familias consumidoras, mediante propuestas gastronómicas innovadoras.

A la fecha, 22 participantes de distintas regiones del estado se han sumado a esta estrategia.

Las recetas seleccionadas formarán parte de un recetario oficial en formato físico y digital, disponible para consulta de la ciudadanía a través de los canales institucionales de la SDR, así como en su revista oficial.

Las y los interesados pueden realizar su registro en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN1yuJL71KfQPtGn39KL-ZBvCpSL2alZqMk0NltibYZ05_tw/viewform?usp=publish-editor

Para más información acudir a la Dirección de Agronegocios de la SDR o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12591, 12580 y 17707, en horario de oficina.