Anuncia Subsecretaría de Transporte modificaciones en rutas por el desfile del Día del Trabajo.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte informó que con motivo del desfile por el Día de Trabajo, este viernes 1 de mayo habrá modificaciones en las rutas del transporte colectivo a su paso por el centro de la ciudad.

El cambio en los recorridos permanecerá de las 6:00 de la mañana, a las 2:00 de la tarde.

*-MODIFICACIONES

Ruta Auxiliar

Circula por avenida Colón con dirección al centro de la ciudad, llega a avenida Juárez donde da vuelta a la derecha. Posteriormente, avanza a calle 27 donde nuevamente gira a la derecha y continúa hasta incorporarse a avenida Niños Héroes, donde dará vuelta a la derecha para seguir con su ruta habitual. Rosario, Ramiro Valles, Dale

Circulará por avenida Juárez dentro de su recorrido habitual en sentido este-centro. Continúa hasta la 27 donde vira a la derecha, toma Teófilo Borunda Norte y en avenida Mirador efectúa vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Continúa su recorrido y gira a la derecha sobre Díaz Ordaz, para seguir con su ruta habitual. En el sentido contrario circula por avenida 20 de Noviembre, vuelta a la izquierda en calle 20 (a la altura de la penitenciaría) y gira a la derecha en calle 1° de Mayo hasta avenida Independencia, donde dará vuelta a la izquierda. Continuará hasta avenida Niños Héroes, donde girará a la derecha para incorporarse nuevamente a su ruta habitual. Kennedy

Al circular circula por avenida Juárez en sentido este-centro, dará vuelta a la derecha en calle 27. Sigue hasta Teófilo Borunda Norte y avenida Mirador donde dará vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Después continúa su recorrido y realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, para seguir con su ruta habitual. En el sentido contrario, la ruta circula por Paseo Bolívar, da vuelta a la izquierda sobre avenida Independencia. Luego gira a la derecha sobre avenida Niños Héroes hasta llegar a Cristóbal Colón, donde da vuelta a la derecha. Después continúa hasta avenida Juárez, donde gira a la izquierda para continuar con su ruta habitual. 2 de Octubre

La ruta circula por avenida Juárez dentro de su recorrido habitual en sentido este-centro. Continúa hasta llegar a calle 27, donde realiza vuelta a la derecha, siguiendo hasta Teófilo Borunda Norte y avenida Mirador, vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Posteriormente, continúa hasta llegar a calle 13, donde realiza vuelta a la derecha, para después girar a la izquierda sobre avenida Niños Héroes y continuar con su ruta habitual. Komatsu (Inverso y Directo)

La ruta se incorpora sobre avenida Independencia y continúa hasta llegar a avenida Niños Héroes, luego da vuelta a la derecha sobre Colón. Posteriormente se incorpora a avenida Juárez dentro de su recorrido habitual en sentido este-centro. Continúa hasta llegar a calle 27, da vuelta a la derecha y sigue hasta Teófilo Borunda Norte y avenida Mirador, ahí da vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Finalmente continúa su recorrido y realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, para seguir con su ruta habitual. Campesina – Sector 3

La ruta circula por avenida Pacheco, vuelta a la izquierda sobre avenida 20 de Noviembre. Después, gira a la derecha sobre avenida Independencia y continúa hasta calle Camargo, donde realiza vuelta a la derecha. Luego, gira a la izquierda sobre calle Julián Carrillo y posteriormente realiza vuelta a la derecha para incorporarse nuevamente a avenida Independencia. Continúa su recorrido y gira a la izquierda sobre Teófilo Borunda Norte. Finalmente, efectúa vuelta en “U” a la altura de avenida Mirador para incorporarse a Teófilo Borunda Sur y posteriormente realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz y continúa con su ruta habitual. En el sentido contrario, la ruta circula por calle Aldama y se incorpora a bulevar Díaz Ordaz realizando vuelta a la derecha, el cual posteriormente se convierte en calle 22. Finalmente, realiza vuelta a la izquierda para incorporarse a avenida 20 de Noviembre y continúa con su ruta habitual. Campesina – Santa Rosa

El camión circula por la calle Aldama en sentido oeste-este; posteriormente, da vuelta a la derecha en bulevar Díaz Ordaz, el cual se convierte en calle 22. Finalmente, da vuelta a la izquierda para incorporarse a avenida 20 de Noviembre, continúa hasta la calle 4ª y da vuelta a la derecha, sigue su ruta habitual. Avenida Zarco

Circula por calle 1° de Mayo, en sentido oeste-este, vuelta a la izquierda sobre avenida Independencia. Posteriormente, giran a la derecha sobre calle Progreso y continúan hasta incorporarse a Teófilo Borunda Sur, vuelta a la derecha. Después, realizan vuelta a la derecha sobre calle Neri Santos, continúan hasta calle Julián Carrillo y giran nuevamente a la derecha. Posteriormente, se incorporan a avenida Independencia mediante vuelta a la derecha, para después girar a la izquierda sobre Teófilo Borunda Norte. Finalmente, realizan vuelta a la izquierda sobre avenida Mirador y vuelta a la derecha sobre avenida Cuauhtémoc, continúa con su recorrido correspondiente. Camino Real, Jardines de Oriente, Punta Oriente

Circulan por avenida Independencia y realizan vuelta a la derecha sobre calle Camargo. Posteriormente, giran a la izquierda sobre calle Julián Carrillo y después realizan vuelta a la derecha para incorporarse nuevamente a avenida Independencia. Continúan su recorrido y giran a la derecha sobre calle Progreso, para después realizar vuelta a la derecha sobre Teófilo Borunda Sur. Luego, giran a la derecha sobre calle 13 y, finalmente, realizan vuelta a la izquierda sobre avenida Niños Héroes, continúa con su ruta habitual. Sierra Azul, Urbi

La ruta circula por avenida Independencia y realiza vuelta a la derecha sobre calle Camargo. Posteriormente, gira a la izquierda sobre calle Julián Carrillo y después realiza vuelta a la derecha para incorporarse nuevamente a avenida Independencia. Continúa su recorrido y gira a la izquierda sobre Teófilo Borunda Norte. Posteriormente, efectúa vuelta en “U” a la altura de avenida Mirador para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Finalmente, realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, continúa con su ruta habitual. Riberas, Tarahumara, Tec. Colón, Tec. Industrial, Nombre de Dios

Circulan por avenida Cristóbal Colón, con dirección al centro de la ciudad, hasta llegar a Teófilo Borunda Norte y avenida Mirador, punto en el que efectúan vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Posteriormente, continúan hasta llegar a calle 13, donde realizan vuelta a la derecha, para después girar a la izquierda sobre avenida Niños Héroes y continuar con su ruta habitual. Panamericana Mirador

La ruta circula por Teófilo Borunda Sur y realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, continúa con su ruta habitual. Panamericana San Felipe

Circula por Deza y Ulloa y realiza vuelta a la derecha sobre avenida San Felipe. Posteriormente, gira a la izquierda sobre avenida Mirador y continúa hasta incorporarse a Teófilo Borunda Sur mediante vuelta a la izquierda. Después, realiza vuelta a la derecha sobre calle 13 y, finalmente, gira a la izquierda sobre avenida Niños Héroes, continúa con su ruta habitual. Ruta 3 – Granjas

Circula por avenida Colón con dirección al centro de la ciudad, continúa hasta incorporarse a Teófilo Borunda Norte, donde realiza vuelta a la derecha. Posteriormente, avanza hasta llegar a avenida Mirador, punto en el que efectúa vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Después, continúa su recorrido y realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, el cual posteriormente se convierte en calle 22. Finalmente, da vuelta a la izquierda para incorporarse a avenida 20 de Noviembre, continúa con su ruta habitual. Mármol

Circula por avenida Colón con dirección al centro de la ciudad. Al llegar a Teófilo Borunda Norte, realiza vuelta a la derecha y continúa hasta avenida Mirador, punto en el que efectúa vuelta en “U” para incorporarse a Teófilo Borunda Sur. Posteriormente, continúa su recorrido y realiza vuelta a la derecha sobre bulevar Díaz Ordaz, para seguir con su ruta habitual.