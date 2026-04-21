¿Qué sabemos de D4vd? Acusado del asesinato ¿Enfrentaría la pena de muerte?.

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El rapero estadounidense D4vd tuvo una acusación sobre el asesinato de una adolescente cuyo cuerpo en división terminó hallado en septiembre pasado en el maletero de un vehículo registrado a nombre del artista en Los Ángeles.

D4vd podría enfrentar la pena de muerte

El cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrenta múltiples cargos por la muerte de Celeste Rivas Hernández, dijo a periodistas el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.



El cargo de asesinato va acompañado de circunstancias agravantes que incluyen “actos sexuales obscenos y lascivos con una persona menor de 14 años, así como la mutilación de un cadáver”, indicó Hochman.

Si se le declara culpable, Burke podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Detención con pruebas

La imputación se produce tras la detención del cantante el jueves pasado, después de siete meses de investigación.

Un abogado presentó declaraciones de no culpabilidad en su nombre durante una breve comparecencia judicial en Los Ángeles el lunes.

🚨 BREAKING: D4vd pleads not guilty, and demands an immediate preliminary hearing. https://t.co/sesO712yVf pic.twitter.com/vYNbKItFmk— TMZ (@TMZ) April 20, 2026

“Las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni provocó su muerte”, señalaron en un comunicado las abogadas Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter.

A Burke se le ordenó presentarse nuevamente en el tribunal el jueves. Permanece bajo custodia.

El cuerpo de Rivas Hernándeza se encontró descuartizado y en avanzado estado de descomposición dentro de una Tesla propiedad del cantante el 8 de septiembre, un día antes de que ella cumpliera 15 años.

El cadáver de la adolescente se descubrió en bolsas en el maletero delantero de un Tesla en un depósito municipal de Hollywood, después de que los vecinos se quejaran de un olor nauseabundo.

El vehículo, matriculado a nombre de Burke en Texas, había estado aparcado en la exclusiva zona de Hollywood Hills durante casi un mes antes de que se lo llevara la grúa.

Rivas Hernández, que vivía en Lake Elsinore, al este de Los Ángeles, había sido reportada como desaparecida por su madre en 2024, cuando tenía 13 años.

Su relación con el rapero estaba sin embargo ampliamente documentada en las redes sociales.