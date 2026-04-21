A dos meses del Mundial, asesinato de turista canadiense en Teotihuacán desata alertas de seguridad.

Expansión Política

Shelma Navarrete @shelmanz

Una ciudadana canadiense muerta y cuatro personas más heridas en un ataque en las pirámides de Teotihuacán despertaron dudas sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad.

Un ataque en las pirámides de Teotihuacán, uno de los sitios turísticos más importantes de México, en el que murió una mujer canadiense a manos de un hombre armado, despertó alertas sobre los retos de seguridad en el país a menos de dos meses del Mundial de Futbol, periodo en el que se espera la llegada de hasta cinco millones de turistas al país.

El sujeto subió a la Pirámide de la Luna y comenzó a disparar contra otras personas con una pistola, para luego suicidarse con un cuchillo, por lo que murió en el lugar antes de ser detenido.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común A.C., cuestionó la capacidad de las autoridades en México para proteger a habitantes y turistas a solo 52 días del partido inaugural del Mundial.

“A semanas del Mundial, México no puede garantizar la seguridad ni en uno de sus principales destinos turísticos. Luego se preguntan por qué el país pierde confianza”, publicó la líder de la asociación especializada en seguridad y justicia.

El ataque dejó además a cuatro personas heridas, dos turistas canadienses, una de origen ruso y una de nacionalidad colombiana. Fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica, sin embargo no se informó sobre la gravedad de su estado.

El hecho a comenzado a dar la vuelta al mundo al ser reportado por medios internacionales como BBC News y The New York Times, mientras Al Jazeera y France 24 recogieron testimonios de asistentes en el sitio arqueológico que reportaron haber escuchado más de 20 disparos.

Anita Anand, ministra de Exteriores de Canadá, calificó los hechos como un “horrendo acto de violencia armada” en donde una ciudadana canadiense falleció y una más resultó herida.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, publicó la mandataria en su perfil de X.

Ante los reportes de disparos en la zona arqueológica de Teotihuacán, se desplegó un operativo con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México.

Sin embargo, visitantes en Teotihuacán que fueron testigos del ataque cuestionaron los protocolos de seguridad, ya que el atacante pudo entrar al sitio turístico sin que le fueran detectadas las armas.

“Aquí vengo como turista, pero se supone que debe haber protocolos, debe estar la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque viene todo tipo de turismo, viene todo tipo de gente, no debió haber pasado esto”, dijo Laura Torres Cano, una de las testigos al ser entrevistada por periodistas tras el atentado.

El plan de defensa de México

El Gobierno de México lanzó el Plan Kukulcán en marzo, una estrategia de seguridad de cara al Mundial de Futbol 2026, enfocada en la protección de turistas, delegaciones deportivas y habitantes en especial de las tres ciudades sede de la Copa del Mundo: Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León.

Incluye el despliegue en territorio de 100,000 elementos de las fuerzas de seguridad el Estado. Se organiza en tres fuerzas de tarea conjunta, una en cada sede mundialista, así como siete agrupamientos conjuntos, uno por cada sede alterna (Cancún, Pachuca, Puebla, Querétaro, Tijuana, Toluca y Torreón) donde se concentrarán las selecciones de los diferentes países para sus entrenamientos, más el apoyo de tres agrupamientos de defensa aérea.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que la estrategia incluye la cooperación con autoridades de Estados Unidos y Canadá, así como la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) para el intercambio de información, planeación operativa y atención oportuna de riesgos.