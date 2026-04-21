Identifican a hombre localizado sin vida en La Cantera; investigan posible suicidio

Un hombre fue localizado sin vida en un camino de terracería al fondo de la zona de La Cantera, cerca de la presa El Rejón, lo que generó la movilización de diversas corporaciones de seguridad.

Tras el reporte inicial de una persona ejecutada, al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y paramédicos. Sin embargo, durante las primeras indagatorias se estableció que el fallecido presuntamente se habría disparado para privarse de la vida.

La víctima fue identificada como Alfredo Brito G., de 35 años de edad, quien presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza, de acuerdo con los primeros informes recabados en el sitio.

La escena fue asegurada por personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que realizó el levantamiento de evidencias y mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer completamente el caso.