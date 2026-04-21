Dorados visitan Monclova; aquí te damos los abridores en la serie

Fuente: desdelasgradas

Dorados de Chihuahua viajó a Monclova para medirse a la novena de los Acereros, en los compromisos del martes 21 al jueves 23 de abril en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, durante la segunda serie de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte. Dorados (1-2) rescató uno de los partidos ante Caliente de Durango, mientras que Acereros (2-1) venció a domicilio en par de ocasiones a los Charros para llevarse la serie de Jalisco.

El partido inaugural en Monclova se disputará a las 20:30 horas, comenzando con el duelo de zurdos entre Drew Parrish por Chihuahua ante Jake McSteen, ambos debutando en la campaña 2026 de la LMB. Para el segundo de la serie programado a las 19:45 horas el miércoles 22 de abril, están pactados lanzadores mexicanos.

Por los Dorados, el juarense Daniel De La Fuente (0-0, 0.00), quien emergió en relevo en Durango el pasado sábado con dos tercios en blanco, enfrentará al zurdo monclovense de 17 años y uno de los prospectos de la Furia Azul, Amílcar Carreón.

Por su parte, el jueves 23 también a las 7:45 de la noche, el juego será entre los serpentineros estelares de cada equipo, con el zurdo Devin Smeltzer (0-1, 9.00) ante el pitcher del año en 2025, Wilmer Ríos (0-1, 11.25).

En lo colectivo, Chihuahua llega con efectividad de 5.40 ante el 4.50 de Monclova, mientras que en ofensiva, Acereros batea para .347, el cuarto mejor registro de la LMB, ante el porcentaje de .274 de los Dorados.

Tanto la División del Norte como la Furia Azul han conectado dos cuadrangulares en la temporada. Alex Mejía y Brainer Bonací por la novena dorada, mientras que el designado Balbino Fuenmayor junto al primera base Ramón Hernández son los autores de los batazos de vuelta entera por parte del conjunto coahuilense.