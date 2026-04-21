Asegura Dspm vehículo con reporte de robo y detiene a presunto responsable con droga

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Elementos de la Dirección de Seguridad Publica Municipal, adscritos a los diferentes grupos de la Subdirección de Inteligencia, lograron la detención de un hombre en posesión de un vehículo con reporte de robo, así como de diversas porciones de una sustancia con características similares a la cocaína.

Fue en el cruce de la calle 16 de Septiembre y bulevar Fuentes Mares, cuando a través del monitoreo de cámaras y el trabajo de ciberanalistas se detectara un automóvil Nissan Tiida, modelo 2011, color dorado, con reporte de robo.

Tras implementar un operativo de búsqueda en la zona, los agentes localizaron el vehículo en circulación, por lo que le marcaron el alto, posteriormente se realizó una inspección al interior en donde los policías localizaron 49 porciones de una sustancia blanca con características similares a la cocaína y se detuvo al conductor identificado como Ángel Armando T. G., de 25 años de edad, trasladado a la Fiscalía Zona Centro, donde se determinará su situación legal por los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo y delitos contra la salud.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para prevenir y combatir el delito, a fin de salvaguardar la seguridad de las y los chihuahuenses.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.