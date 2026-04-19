Gobierno Municipal impulsa el emprendimiento cultural con anuncio de seleccionados de iCREA 2026.
-Beneficiando a emprendedoras y emprendedores culturales al brindar herramientas de profesionalización y estímulos económicos
El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, anuncia a las y los seleccionados de la convocatoria iCREA Emprendimiento Cultural – Formación de Empresas en su octava edición, beneficiando a emprendedoras y emprendedores culturales al brindar herramientas de profesionalización y estímulos económicos, lo que fortalece la economía creativa y consolida el desarrollo del sector cultural en Chihuahua Capital.
Este programa forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para brindar atención a la ciudadanía mediante acciones que impulsan el talento local, fortalecen los modelos de negocio culturales y consolidan oportunidades para el crecimiento de proyectos creativos en el municipio.
iCREA es un programa especializado que ofrece capacitación en áreas como emprendimiento, finanzas, comercialización, formalización y estrategia, permitiendo mejorar la estructura y sostenibilidad de las empresas culturales participantes, además de otorgar una bolsa económica total de 150 mil pesos, distribuida en estímulos de 30 mil pesos para los 5 proyectos destacados.
Seleccionados iCREA 2026
• NORAWA.MX
Integrante: Nora Pérez Barrio
• NoiseDub Studios
Integrantes: Luis Gómez, Adriana Viña
• by Stephydee Studio | Deletrea para contar
Integrante: Stephanie Judith Ramírez González
• Amor con Patas Teatro
Integrante: Krista Natalia Chacón Paz
• Hex Creative Club
Integrantes: Elena Torres, Iran Rodríguez
• NuBü
Integrante: Camila Nuñez Bunsow
• La Morra Sin Talento: Arte 100% sin Talento
Integrante: Ángela Hinojos
• Arewá Café
Integrantes: Abigail Ramos, Selene Sigala
• Dorian Castelli | Estudio
Integrante: Jesús José Hernández Villalobos
• Nishta Dance Studio
Integrante: Tania Denis Prieto Vara
• Maloquiopress
Integrantes: Uriel Alexis Galaz Chinolla, Jonathan Martínez, Arisvé Domínguez, Antonio Mariscal
• Nubba Lab
Integrantes: Héctor Jaimes García, Patricia Jaimes García
• Panorama Arte
Integrante: Mariana Camorlinga
• Escena 4 Teatro
Integrante: Daniel Alberto Ramos Flores
• Academia de Artes INAM
Integrantes: Sergio M. Xcaer Pavón, Jaqueline Villanueva Medrano, Oyuki Wong
• Ra’íchali Creación de material didáctico
Integrante: Fernanda Abigail Pulido Valenzuela
• SCENARIO Producciones
Integrante: Said Armando Corral Núñez
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Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso cumplido de impulsar programas que fortalecen el emprendimiento cultural, generan oportunidades para el desarrollo profesional y consolidan una comunidad creativa sólida en Chihuahua Capital.
A través de iCREA, se continúa implementando una estrategia que beneficia directamente a las y los creadores, permitiendo mejorar sus proyectos, ampliar su alcance y fortalecer la economía cultural del municipio.