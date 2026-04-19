Gobierno Municipal impulsa el emprendimiento cultural con anuncio de seleccionados de iCREA 2026.

-Beneficiando a emprendedoras y emprendedores culturales al brindar herramientas de profesionalización y estímulos económicos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, anuncia a las y los seleccionados de la convocatoria iCREA Emprendimiento Cultural – Formación de Empresas en su octava edición, beneficiando a emprendedoras y emprendedores culturales al brindar herramientas de profesionalización y estímulos económicos, lo que fortalece la economía creativa y consolida el desarrollo del sector cultural en Chihuahua Capital.

Este programa forma parte de la estrategia del Gobierno Municipal para brindar atención a la ciudadanía mediante acciones que impulsan el talento local, fortalecen los modelos de negocio culturales y consolidan oportunidades para el crecimiento de proyectos creativos en el municipio.

iCREA es un programa especializado que ofrece capacitación en áreas como emprendimiento, finanzas, comercialización, formalización y estrategia, permitiendo mejorar la estructura y sostenibilidad de las empresas culturales participantes, además de otorgar una bolsa económica total de 150 mil pesos, distribuida en estímulos de 30 mil pesos para los 5 proyectos destacados.

Seleccionados iCREA 2026

• NORAWA.MX

Integrante: Nora Pérez Barrio

• NoiseDub Studios

Integrantes: Luis Gómez, Adriana Viña

• by Stephydee Studio | Deletrea para contar

Integrante: Stephanie Judith Ramírez González

• Amor con Patas Teatro

Integrante: Krista Natalia Chacón Paz

• Hex Creative Club

Integrantes: Elena Torres, Iran Rodríguez

• NuBü

Integrante: Camila Nuñez Bunsow

• La Morra Sin Talento: Arte 100% sin Talento

Integrante: Ángela Hinojos

• Arewá Café

Integrantes: Abigail Ramos, Selene Sigala

• Dorian Castelli | Estudio

Integrante: Jesús José Hernández Villalobos

• Nishta Dance Studio

Integrante: Tania Denis Prieto Vara

• Maloquiopress

Integrantes: Uriel Alexis Galaz Chinolla, Jonathan Martínez, Arisvé Domínguez, Antonio Mariscal

• Nubba Lab

Integrantes: Héctor Jaimes García, Patricia Jaimes García

• Panorama Arte

Integrante: Mariana Camorlinga

• Escena 4 Teatro

Integrante: Daniel Alberto Ramos Flores

• Academia de Artes INAM

Integrantes: Sergio M. Xcaer Pavón, Jaqueline Villanueva Medrano, Oyuki Wong

• Ra’íchali Creación de material didáctico

Integrante: Fernanda Abigail Pulido Valenzuela

• SCENARIO Producciones

Integrante: Said Armando Corral Núñez

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Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso cumplido de impulsar programas que fortalecen el emprendimiento cultural, generan oportunidades para el desarrollo profesional y consolidan una comunidad creativa sólida en Chihuahua Capital.

A través de iCREA, se continúa implementando una estrategia que beneficia directamente a las y los creadores, permitiendo mejorar sus proyectos, ampliar su alcance y fortalecer la economía cultural del municipio.