Estará Destilichadero en siete colonias del 20 al 25 de abril.

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en siete colonias de la capital del 20 al 25 de abril.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 20 de abril

Colonia: Américas

Cuadrante: Barra de Navidad, Av. Washington, Av. de la Cantera y N. Cuervo

Contenedor: Melaque y Cancún

Martes 21 de abril

Colonias: Puerta Savona y Sol de Oriente

Cuadrante: Praderas de Madagascar, Av. Central, Av. Parques de Alto Veld, Oriente, Parque Torino y Praderas

Contenedor: Sol de Misar y Praderas de Alto Veld

Miércoles 22 de abril

Colonia: Quintas Carolinas

Cuadrante: Av. Dostoyevski, Venceremos, H. Colegio Militar, Monte Albán y Vialidad Sacramento

Contenedor: Monte Everest y Monte Wilson

Jueves 23 de abril

Colonia: Cerro de la Cruz

Cuadrante: calle 70a, 20 de Noviembre, calle 80a y Vialidad CH-P

Contenedor: De la Llave y calle 72a

Viernes 24 de abril

Colonia: Insurgentes II

Cuadrante: Perif. de la Juventud, Unidad Campesina y Arroyo El Mimbre

Contenedor: Unidad Popular y Constitución Mexicana

Sábado 25 de abril

Colonia: Santo Niño

Cuadrante: Sor Juana Inés de la Cruz, Tecnológico, Teófilo Borunda y Av. Universidad

Contenedor: calle 31a y Escudero