Estará Destilichadero en siete colonias del 20 al 25 de abril.
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en siete colonias de la capital del 20 al 25 de abril.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am al medio día
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 20 de abril
Colonia: Américas
Cuadrante: Barra de Navidad, Av. Washington, Av. de la Cantera y N. Cuervo
Contenedor: Melaque y Cancún
Martes 21 de abril
Colonias: Puerta Savona y Sol de Oriente
Cuadrante: Praderas de Madagascar, Av. Central, Av. Parques de Alto Veld, Oriente, Parque Torino y Praderas
Contenedor: Sol de Misar y Praderas de Alto Veld
Miércoles 22 de abril
Colonia: Quintas Carolinas
Cuadrante: Av. Dostoyevski, Venceremos, H. Colegio Militar, Monte Albán y Vialidad Sacramento
Contenedor: Monte Everest y Monte Wilson
Jueves 23 de abril
Colonia: Cerro de la Cruz
Cuadrante: calle 70a, 20 de Noviembre, calle 80a y Vialidad CH-P
Contenedor: De la Llave y calle 72a
Viernes 24 de abril
Colonia: Insurgentes II
Cuadrante: Perif. de la Juventud, Unidad Campesina y Arroyo El Mimbre
Contenedor: Unidad Popular y Constitución Mexicana
Sábado 25 de abril
Colonia: Santo Niño
Cuadrante: Sor Juana Inés de la Cruz, Tecnológico, Teófilo Borunda y Av. Universidad
Contenedor: calle 31a y Escudero