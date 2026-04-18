Extinto en su totalidad incendio en relleno sanitario.

-El fuego se controló y extinguió en un lapso de 30 minutos a 45 minutos

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la ciudadanía en general que el incendio que se registró en las instalaciones del relleno sanitario se encuentra extinto en su totalidad gracias a la rápida intervención del personal de la mencionada dependencia, así como del H. Cuerpo de Bomberos.

El incidente, comenzó poco antes de las 8:00 PM de este viernes 17 de abril en uno de los taludes de la ampliación de la celda dos, por lo que de inmediato se comenzaron las labores por parte de personal de la dirección de Servicios Públicos Municipales en lo que los elementos de Bomberos arribaron al lugar.

Para antes de las 8:40 de la noche, el fuego se encontraba extinto en su totalidad, aunque aún permanece personal realizando labores de remojo para evitar que se repita cualquier conato.

En el operativo se contó con la presencia de personal de Dirección de Servicios Públicos Municipales, elementos del H. Cuerpo de Bomberos y el apoyo de dos pipas de la Dirección de Mantenimiento Urbano.