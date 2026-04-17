Hallan a hombre sin vida y maniatado en camino de terracería al norte

Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de las calles Insurgentes y Santiago Calderón, en la colonia 2 de Junio, luego de recibir el reporte al número de emergencias sobre la presencia de una persona sin vida en un camino de terracería cercano a un arroyo.

Al arribar, los agentes confirmaron el hallazgo de un hombre que se encontraba maniatado, con una soga al cuello y cubierto con una cobija de color café, por lo que procedieron a acordonar ampliamente la zona para preservar la escena.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo fue localizado por personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades tras percatarse de la situación.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado, junto con peritos en criminalística, realizó el levantamiento de evidencia y el procesamiento de la escena, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias de este hecho.