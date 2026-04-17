Contundente triunfo de Adelitas; lleva 9 victorias al hilo

Adelitas de Chihuahua derrotó 91-61 a las Freseras de Irapuato en acciones de la Jornada 11 de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil 2026, en partido celebrado la noche del jueves en el Inforum Irapuato.

El equipo del “Estado Grande” llegó a nueve victorias consecutivas, además terminó con 18 aciertos en lanzamientos libres, fallando sólo un intento en el juego.Zaay Green lideró el ataque al anotar 22 unidades, Danielle Adams añadió 13 puntos, NaJai Pollard y Sydney Wallace agregaron 12 tantos cada una, Anete Steinberga terminó con 11 en ofensiva.

Adelitas (9-2) se mantiene en la segunda posición de la tabla general, mientras que Freseras (2-9) se ubica en la sexta plaza.Por parte de Irapuato, figuró Talia von Oelhoffen con 17 puntos, Destiny Harden sumó 10, Sequilla Joseph marcó ocho.

Con la presión alta, Adelitas comenzó a recuperar balones y convertir en el costado ofensivo incluso con una racha de ocho puntos sin respuesta en el primer cuarto.Zaay Green totalizó ocho unidades para comandar las acciones por 20-15.

Chihuahua continuó marcando el ritmo, atacando incluso desde la larga distancia en las manos de Danielle Adams, además la visita limitó a Freseras a sólo 10 tantos en el segundo periodo estableciendo ventaja por 42-25 en 20 minutos de juego.

Zaay Green encestó 13 unidades en la primera mitad, seguida por Adams con 10 puntos.

Talia von Oelhoffen fue la mejor encestadora de las locales al sumar 13 de los 20 tantos del equipo. Tras el descanso, las dirigidas por Santiago Belza aumentaron el tanteador en jugadas de foul y cuenta con las intervenciones de NaJai Pollard y Anete Steinberga.

El representativo chihuahuense sumó 29 dianas en el tercer periodo, encabezando el duelo 71-46.A pesar del intento local en el último cuarto con la guardia Talia von Oelhoffen, Freseras terminó por sucumbir en el Inforum.

Por su parte, Adelitas culminó con 18 libres de 19 intentos para un 94.7 % de efectividad en la línea de castigo.

La visita lideró por 38:43 minutos el encuentro, generando 40 tantos por las jugadoras del banquillo y 13 robos de balón. Freseras se fue de 6/14 en los lanzamientos libres.