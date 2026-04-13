Bonilla se reúne con Maru Campos para analizar proyecto de semaforización en Chihuahua

El alcalde de Marco Antonio Bonilla Mendoza acudió a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, con el objetivo de abordar temas relacionados con un posible proyecto de semaforización en la ciudad.

A su llegada, el edil señaló que aún no existían detalles concretos sobre la propuesta, aunque adelantó que podría brindar mayor información al concluir el encuentro.

Durante la reunión, se contempla el análisis de una propuesta de inversión enfocada en la modernización o implementación de semáforos.

Sin embargo, no se precisaron las colonias que podrían verse beneficiadas ni el origen de los recursos, por lo que se evaluará la viabilidad del proyecto.

Asimismo, se indicó que el encuentro también serviría para dialogar directamente con la mandataria estatal y obtener mayor claridad respecto al proyecto de la Poniente 5.