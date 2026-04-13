Avanza Municipio con las cimentaciones de la Gaza de incorporación

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa impulsando obras que mejoran la calidad de vida de las familias, con avances importantes en la construcción de la Gaza de incorporación que unirá la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud.

Como parte de estos trabajos, se lleva a cabo el colado de concreto hidráulico en la zapata de uno de los apoyos, mismo que estará ubicado a la altura de la actual rampa de acceso que une la avenida Teófilo Borunda con el Periférico de la Juventud, una etapa clave en la cimentación de la estructura que dará soporte a esta nueva solución vial.

Estas labores representan un paso firme en la consolidación de una obra que permitirá a miles de ciudadanos realizar sus traslados de manera más ágil, segura y eficiente.

El desarrollo de esta Gaza de Incorporación forma parte de los compromisos de la actual administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla de mejorar la conectividad en uno de los puntos con mayor flujo vehicular, reduciendo tiempos de traslado y brindando mayor orden a la circulación.El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo infraestructura que impacte positivamente en la vida diaria de las y los chihuahuenses.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a tomar precauciones al circular por la zona, respetar la señalización preventiva y considerar rutas alternas, con el fin de evitar contratiempos.