Sostiene Alfredo Chávez charla con estudiantes del Claustro Universitario sobre ciudad desde lo legislativo.

Explicó cómo el trabajo legislativo influye en el desarrollo de Chihuahua y en la vida diaria de las y los jóvenes.

Chihuahua, Chih.- El diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, sostuvo una charla con estudiantes del Claustro Universitario de Chihuahua, donde habló sobre cómo desde el ámbito legislativo también se construye ciudad y se toman decisiones que impactan en la vida diaria de las personas, en el crecimiento ordenado de la capital y en su futuro.

Durante el encuentro, el legislador explicó que hablar de ciudad no es solo hablar de calles, obras o edificios, sino también de leyes, acuerdos y decisiones que ayudan a ordenar el crecimiento de Chihuahua, mejorar los servicios y atender las necesidades de la gente. En ese contexto, Chávez explicó que desde el ámbito legislativo también se puede influir en temas como movilidad, servicios, desarrollo urbano y competitividad, que forman parte de la vida diaria de las y los jóvenes.

El diputado comentó que este tipo de espacios sirven para acercar a las y los jóvenes a la función legislativa y para explicarles de forma clara cómo se construyen las decisiones públicas. “Es importante que las y los estudiantes sepan que desde lo legislativo también se construye ciudad, porque muchas de las decisiones que se toman impactan en su vida diaria, en sus oportunidades y en su futuro”, expresó Chávez.

Alfredo Chávez señaló que mantener este tipo de encuentros con estudiantes ayuda a que los temas públicos no se vean lejanos, sino cercanos a la realidad de quienes viven, estudian y se preparan en Chihuahua. Asimismo, agradeció al rector del Claustro Universitario de Chihuahua, Mtro. Leonardo Aviña Martínez, por abrir este espacio de diálogo con la comunidad estudiantil, y agregó que abrir estas conversaciones también ayuda a despertar el interés de las nuevas generaciones por participar en la construcción de una mejor ciudad.